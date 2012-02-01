خرید آثار هنری فقط جنبه تجملاتی ندارد

عقیق درنگی، هنرمند نقاش در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده آورده است: آیا خرید آثار هنری صرفا یک کار شیک و تجملاتی است و همواره هدف از خرید و فروش آثار هنری صرفا همراهی با هنر و هنرمند و هزینهای بدون بازگشت است یا آنکه میتوان این هزینه را علاوه بر اهداف یاد شده، نوعی سرمایهگذاری پر منفعت هم دانست و از آن به عنوان تجارتی لوکس یاد کرد؟
این سئوالی است کلیدی برای هنر دوستان و حامیان این بخش که در عصر کنونی چگونه میتوان معانی تازهای یافت و همزمان هم از هنر دفاع کرد و هم سرمایههای شخصی را ارتقا داد.
باید قبول کرد که اکنون دیگر سرمایهگذاری سنتی تغییر شکل یافته و نوعی سرمایهگذاری پر منفعت و تجارتی مدرن و مطمئن ایجاد شده است که با محوریت آثار هنرمندان به جلو می رود، تا آنجا که دنیای تجارت، این فعالیت هنری-اقتصادی را با فعالیتهای عرصه جواهرات برابر دانسته و سود سرشار و ثروت هنگفتی را درحراجهای معروف دنیا اعم از کریستی، ساتبی یا بونامز به جیب سرمایهگذارانشان ریخته است.
در این رابطه اردیبهشت ماه سال ۸۷ خانه کریستی دبی که شعبه حراج لندن محسوب می شود برگزار کننده یک حراج چندین میلیون دلاری بود؛ در این حراج، مجسمه برنزی پرسپولیس (اثر پرویز تناولی) به فروش رسید تا رکورد شکنی تاریخی آثار هنرمندان ایرانی، شگفتی بسیاری از حاضران در جلسه را باعث شده و نگاههای جهانی به هنر و هنرمند ایرانی را جلب کند.
پیش از این هم یکی از آثار خط و نقش استاد حسین زندهرودی با نام چهارباغ به قیمت 4/1 میلیون دلار به فروش رفته بود و عنوان گران ترین تابلو فروش رفته در این حراجی را بدست آورده بود و دهها رکورد دیگر را پشت سر گذارد تا اطمینان یابیم آثار هنرمندان ایرانی به زودی رکوردهای بزرگتری را نیز خواهند داشت.
با ابن وجود هم اکنون به راحتی می توان ادعا کرد که آثار هنرمندان ایرانی گران قیمت ترین آثار هنری در خاورمیانه است و یکی از دلایل محکم بر این ادعا مبلغ فروش آثار برخی از هنرمندان ایران در حراج های کریستی دبی در سال های اخیر است که همواره هم رو به صعود بوده است.
اما با این وجود و با اثبات آنکه سرمایه گذاری بر آثار هنری در جهان به سرمایه گذاری مطمئن و پرمنفعت تبدیل شده، در ایران فعالیتی اجتماعی، در بین تعداد معدودی از سرمایهداران دنبال میشود و سرمایهگذاری اقتصادی محسوب نمیشود تا بسیاری از سرمایهداران هنوز هم به سرمایهگذاریهای سنتی و قدیمی چون ملک ،اتومبیل و... تمایل داشته باشند.
زیرا به زعم بسیاری فعالیت اقتصادی اغلب پرخطر و دیربازده است و نیاز به شجاعت و روحیه ریسکپذیری دارد ولی اکثراً نتیجه ده و سودآور است. به هر حال بخشی از این بی توجهیها به نبود ساماندهی در این بخش و کاستیهای نشات گرفته از نبود اعتقاد به حرکتهاینو و آغازگر بودن در جریانهای فکری و اجتماعی است اما به هر سو باید از جایی شروع کرد و راهی تازه را پیش رو قرار داد زیرا همانطور که در ابتدا ذکر آن رفت با ایجاد روند صعودی توجه به آثار هنرمندان ایرانی، ریسک سرمایهگذاری در این عرصه بسیار کمتر از گذشته شده است و بازار موفق و پر رونق برخی آثار ایرانی در کشورهای عربی و اروپایی موید این موضوع است که سرمایهگذاران بینالمللی پس از حراج کریستی دبی، بر آثار هنرمندان ایرانی متمرکز شده است و در صورت توجه بخش داخلی به این حوزه، میتوان به ایجاد ارزش افزوده و ثروت در این بخش اطمینان کامل داشت.
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