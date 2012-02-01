پیروزی انقلاب اسلامی شوک بزرگی بر استعمار بود

آیت الله ذکرالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دهه فجر در تاریخ انقلاب اسلامی یادآور سالها مبارزه و آزادیخواهی این مردم علیه نظام ستم شاهی است.

نماینده سابق مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه به نوعی تمام معادلات دولتی های غربی و آمریکا را بر هم زد و ایران که روزی پایگاه این کشورها بود، به یکباره تبدیل به مرکز و کانونی برای استکبار ستیزی تبدیل شد.

رئیس کل سابق دادگستری استان کرمانشاه، تاکید کرد: این حرکت انقلاب اسلامی بعد سالها، خود به منشا و مبدا دیگر انقلابات منطقه و اقصی نقاط دنیا تبدیل شد و آزادیخواهان جهان با تاسی از انقلاب اسلامی در مقابل دیکتاتوری خود قد علم کردند و مستبدان یکی پس از دیگری از صحنه روزگار حذف شدند.

آیت الله احمدی گفت: دشمنان آزادی و استقلال، برای متوقف کردن چرخ سریع حرکت انقلاب اسلامی از هر ترفندی استفاده کردند تا انقلاب در همان روزهای اولیه خود متوقف شود، ولی برعکس تمام پیش بینی های این کشور، این ترفند خود به حرکت انقلاب اسلامی سرعت بیشتری داد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی همواره ملت و مردم را در کنار خود می بیند، تاکید کرد: مردم بعد از سال ها از تاریخ انقلاب، بازهم همانند روزهای نخستین انقلاب در کنار نظام حضور دارند و همانند دژی بلند و تسخیرناپذیر تمام توطئه های داخلی و خارجی را دفع می کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: انتخابات پیش روی یکی دیگر از آزمونهای تاریخی این ملت است که همگی ایمان داریم که ملت ایران بازهم هم از این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد.

آیت الله احمدی در پایان تاکید کرد: مردم در روز انتخابات باید به گزینه ای رای دهند که هم مصلحت ملت را مدنظر داشته باشد و هم مصالح نظام را به خوبی درک کند، لذا انتخاب آگاهانه در این روز، مساوی با تعالی و پیشرفت روز به روز انقلاب اسلامی است.

