امام حسن عسکری(ع) کوکب درخشان هدایتگری/ خورشید سامرا در کلام دیگران

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم ربیع الاول، سالروز شهادت غمبار امام یازدهم شیعیان، امام حسن عسکری(ع) است. این امام مظلوم که در عمر کوتاه خویش رنج ها و شکنجه های بسیاری را تحمل کرد، پس از هشت روز مسمومیت، به دست مزدوران معتمد عباسی در سال 260 هـ. ق در 28 سالگی در سامرا به شهادت رسید و کنار مرقد پاک پدرش به خاک سپرده شد.

به همین مناسبت، هر ساله شیعیان در سراسر جهان تشییع، رخت ماتم به تن می کنند و این مصیبت جانسوز را به فرزندش، مهدی موعود(عج) تسلیت می گویند.

پدر بزرگوارشان امام هادی(ع) و مادرشان بانوی پارسا و شایسته، "حدیثه" است که امام عسکری(ع) در دامان پاک ایشان پرورش یافتند که این بانوی بزرگوار از زنان مؤمنه و نیکوکار بود.

در فضیلت این بانو همین بس که پس از شهادت امام حسن عسکری(ع) تا مدتی پناهگاه و نقطه اتکای مؤمنان، در آن مقطع زمانی بسیار بحرانی و پر اضطراب بود.

کنیه و القاب امام حسن عسکری(ع)

در کتابهای تاریخی برای حضرت حسن عسکری(ع) کنیه و لقبهای مختلفی آورده اند. برخی از کنیه های آن حضرت عبارتند از: ابن الرضا، ابوالخلف، ابوعبدالله، ابو محمد، ابومحمد العسکری و ابوالحسن و برخی دیگر از لقبهای آن بزرگوار الحسن الخالص، الحسن العسکری، الخاص، السراج، الشافی، الصامت و العالم بود.

از آنجا که امام یازدهم(ع) همراه با پدر بزرگوارشان امام هادی(ع) به شهر سامرا پایتخت خلافت عباسی منتقل شده و در آنجا در محله "عسکر" سکونت اجباری داشتند، "عسکریین" نامیده شدند و از دیگر القاب آن حضرت، زکی به معنی پاکیزه است.

از نگاه پدر و دیگران

نخستین کسی که همواره همراه حضرت عسکری(ع) بوده و آنگونه که باید به شخصیت وی پی برد، پدر بزرگوارش امام هادی(ع) بود. امام هادی(ع) فرزندش حسن(ع) را این گونه معرفی می کند: "ابو محمد، خوش قریحه ترین فرد خاندان محمد(ص) بوده و استدلال و برهانش استوارترین است. او بزرگترین فرزند من و جانشین من است و سلسله امامت و احکام آن به او می رسد."

محمد بن طلحه شافعی

محمد بن طلحه می گوید: "بدان که در مناقب حضرت امام عسکری(ع) همین بس که خداوند او را فضیلتی برجسته و مزیتی بزرگ عنایت کرد و آن را یکی از صفات جاودان او مقرر داشت که گذشت روزگاران، گفتگو در این باره را کهنه نمی کند و زبانها یاد و تکرارش را به فراموشی نمی سپارد و آن این است که مهدی امام دوازدهم(عج) از نسل او به وجود می آید و فرزند اوست و به وی نسبت دارد و پاره تن آن بزرگوار است."

ابن صباغ مالکی

ابن صباغ مالکی در توصیف امام حسن عسکری(ع) می گوید: "مناقب و فضایل سرورمان، ابومحمد حسن عسکری(ع) بر آقایی و آقازاده بودن او دلالت دارد و کسی در امامت او شک و تردید نمی کند. بدان که اگر نیکی فروختنی و دارای فروشنده بود، آن حضرت تنها خریدار آن می بود. وی یگانه بی همتای روزگار خود، انسانی بی نظیر، سرآمد دوران و پیشوای اهل زمان خود بود."

شیخ مفید

شیخ مفید درباره بزرگواری امام حسن عسکری(ع) می نویسد: "ابو محمد حسن بن علی(ع) به دلیل صفات برجسته و برتری بر معاصران، پس از پدرش علی بن محمد(ع)، امام و پیشوا بود. وی از نظر دانش، زهد، کمال، عقل، عصمت، شجاعت، کَرم، بخشش و عبادت فراوان در پیشگاه خدا مقام بلندی داشت که سبب امامت شد و پیشوایی و در خور ریاست وی بود."

امام یازدهم نماد فضیلت

پیشوای یازدهم همانند پدرانش به همه خوبی ها آراسته و از همه بدی ها پیراسته بود. او چنان در قله شکوهمند کمال و فضیلت قرار داشت که نه تنها دوستان و پیروانش او را ستوده اند، بلکه دشمنان کینه توز و سرسخت، به ستایش او پرداخته اند.

احمد بن عبیدالله بن خاقان، که پدرش از مهره های مهم دستگاه عباسی و از وزیران آن به شمار می رفت و خود نیز از مخالفان بود، می گوید: "من در سامرا مردی را در میان علویان، همانند حسن بن علی(ع) ندیدم و نشناختم. وی از نظر وقار، عفاف، بزرگواری و بخشندگی در میان علویان، فرماندهان ارشد نظامی، وزیران و همه مردم، نمونه و الگو بود و با هر کس سخن می گفت، ستوده می شد و به نیکی از او یاد می شد."

تحول آفرینی امام حسن عسکری(ع)

حکومت بنی عباس، امام عسکری(ع) را نزد شخصی به نام علی بن نارمش، یکی از عناصر جنایتکار و از دشمنان سرسخت آل ابی طالب زندانی کرد. سران بنی عباس به او گفتند: "ابو محمد ابن الرضا(ع) را تا توان داری، آزار و اذیت ده و او را به قتل برسان." از زندانی کردن حضرت چند روزی نگذشت، تا اینکه دیدند علی بن نارمش با آن همه دشمنی، در برابر امام سر به زیر افکنده و آنچنان بزرگی حضرت عسکری(ع) در او تأثیر نهاده که به ایشان نگاه نمی کند. وقتی امام عسکری(ع) از این زندان خلاص شد، علی بن نارمش چنان دچار تحول روحی و معنوی شده بود که دیدگاهش درباره حضرت تغییر کرد و در گروه شایستگان قرار گرفت.

دانش یازدهمین پیشوا

تاریخ نگاران، حضرت عسکری(ع) را داناترین فرد زمان خود معرفی کرده اند و بر این نکته اتفاق نظر دارند که ایشان نه تنها در احکام دین متخصص بودند، بلکه در تمام علوم و در عرصه های مختلف دانش یگانه عصر خود به شمار می رفتند.

بختیشوع، پزشک مسیحی به شاگرد خود درباره آن حضرت چنین می گوید: "بدان که او داناترین فرد روزگار ماست که بر زمین زندگی می کند." اگر حاکمان عباسی به امامان معصوم(ع) مکان فعالیت می دادند و آنان را تحت نظر و محاصره شدید قرار نمی دادند، دنیا شاهد شکوفایی علمی و تحولات فکری بی مانندی می شد که هرگز به خود ندیده بود.

تلاش های علمی حضرت عسکری(ع)

1- تربیت شاگردان: گرچه حضرت عسکری(ع) بر اثر نامساعد بودن زمان و محدویت بسیار شدیدی که حکومت عباسی اعمال می کرد، موفق به گسترش دانش دامنه دار خود در سطح جامعه نشد، ولی در تربیت شاگردانی که هر کدام به سهم خود در نشر و گسترش معارف ناب تشیع و برطرف ساختن شبهه های دشمنان شیعه نقش مهم و به سزایی داشتند، موفق گشت.

شیخ طوسی تعداد شاگردان آن حضرت را بیش از صد نفر نوشته است؛ در میان این بزرگواران، افراد برجسته و وارسته ای مانند احمد بن اسحاق اشعری قمی، ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری، عبدالله بن جعفر حمیری، ابو عمر و عثمان بن سعید عمری(نایب خاص امام زمان(عج)) علی بن جعفر، محمد بن حسن صفار و... به چشم می خورند.

2. تشویق نویسندگان: امام حسن عسکری(ع) در کنار تربیت شاگردان، از تشویق نویسندگان غافل نبود. داوود بن قاسم جعفری، شاگرد حضرت می گوید: کتابی از یونس آل یقطین بر حضرت عرضه داشتم. امام(ع) فرمود: این کتاب نوشته چه کسی است؟ گفتم: نوشته یونس است. حضرت فرمود: "خداوند در مقابل هر حرف، در روز قیامت نوری به او ببخشاید."

3. تألیف: حضرت عسکری(ع) افزون بر تربیت شاگردان و تشویق نویسندگان، خود نیز کتابها و نامه های فراوانی برای توسعه دانش و هدایت و راهنمایی جامعه از خود به یادگار گذاشته اند که از جمله آنها، کتاب "المنقبه" است که بسیاری از احکام و مسائل حرام و حلال را در بر می گیرد.

هدایت در حوزه خودی

اصلی ترین بخش از تلاشهای امام حسن عسکری(ع) به حوزه درون شیعی مربوط می شد. امام(ع) می کوشید با ایفای نقش هدایتگرانه، استحکام جامعه اسلامی را از نظر بنیانهای دینی حفظ کند. از اقدامات آن بزرگوار در این باره می توان به ترویج فرهنگ تولی و تبری، بیدار سازی، تقبیح گناهان، احیای سنتها، هدایت چهره به چهره، نامه نگاری عمومی و خصوصی و... در راه هدایت شیعیان اشاره کرد.

هدایت متخصصان

نقل شده است که اسحاق کندی، کتابی به نام تناقضهای قرآن نوشت. روزی یکی از شاگردان او به محضر امام عسکری(ع) شرفیاب شد. وقتی چشم امام(ع) به او افتاد، فرمود: "آیا میان شما مرد رشیدی نیست که گفته های استادتان کندی را پاسخ گوید؟" او گفت: "همه ما شاگردیم و نمی توانیم اعتراض کنیم." امام عسکری(ع) مطالبی به وی آموخت. شاگرد، نزد استاد رفت و آنها را بازگو کرد. کندی پس از پذیرش حق، او را سوگند داد که بگوید این مطلب را از کجا آموخته و شاگرد هم گفت که امام عسکری(ع) چنین گفتاری را به او یاد داده است. کندی هم گفت: "درست گفتی. این چنین سخنی غیر از آن خاندان صادر نمی شود." سپس آتش خواست و نوشته های باطل خود را سوزاند.

عصر خفقان

عباسیان به دلیل ترس از نفوذ معنوی حضرت عسکری(ع) و علویان، ایشان را در تنگناهای مختلفی قرار داده بودند؛ از جمله سکونت اجباری آن حضرت در شهر سامرا و منطقه نظامی "عسگر". همچنین امام ناگزیر بود روزهای دوشنبه و پنجشنبه در کاخ و دربار عباسی حاضر شود. این محدودیت، شامل یاران و شیعیان حضرت نیز می شد.

انوار امام(ع) در آفاق جهان

پس از رحلت پیامبر(ص) جانشینان آن حضرت و پیشوایان معصوم، هر یک در عصر خود در مناطق مهم و حیاتی دنیای اسلام همچنان نفوذ داشتند و با وجود فشارهای امویان و عباسیان، ارتباط محکم خود را با دوستداران و شیفتگان معارف قرآن و اهل بیت(ع) حفظ می کردند.

خلفای عباسی برای جلوگیری از نفوذ امامان معصوم در میان مسلمانان، از هر فرصت و وسیله ای سود می جستند. اعمال فشار و محدودیت کم سابقه، مهمترین حربه آنان بود. این فشارها بعد از شهادت امام رضا(ع)، در عصر امام جواد، امام هادی و امام عسکری(ع) به اوج خود رسید.

امام(ع) در حصار

از آنجا که عباسیان شنیده بودند مهدی موعود(عج) که طومار حکومت ستمگران را در هم خواهد پیچید و حکومت عدل جهانی تشکیل خواهد داد، از نسل حضرت عسکری(ع) است، آن حضرت را بیشتر تحت مراقبت و محدودیت قرار داده بودند؛ به طوری که امام یازدهم خیلی زود و تنها پس از شش سال امامت، در جوانی به شهادت رسید.

با این همه، امام عسکری(ع) در این مدت کوتاه برای نفوذ در افکار و اندیشه های مسلمانان و انسان های تشنه معرفت از هیچ کوششی فرو گذار نکرد. در عصر ایشان، شهرها و مناطقی چون بغداد، نیشابور، قم، ری، سمرقند و بلخ، از رهبریهای آن برگزیده الهی برخوردار بودند.

خلفای معاصر حضرت عسکری(ع)

معتز: زبیر بن جعفر متوکل، ملقب به معتز، در آغاز جوانی و در حالی که کمترین تجربه و آگاهی سیاسی و آیین مملکت داری را نداشت، خلافت ظاهری را به دست گرفت. معتز، دشمنی با اهل بیت را از پدرانش به ارث برده بود و سینه اش سرشار از کینه به خاندان عصمت و طهارت بود. از نمونه های آشکار این عدوات، توطئه کشتن امام عسکری(ع) به دست سعید حاجب بود که خنثی شد. معتز به سعید دستور داده بود که حضرت را به شهادت رساند، ولی خداوند ایشان را از این توطئه حفظ کرد و معتز را به حوادثی مشغول کرد که از اندیشه قتل آن حضرت منصرف شد.

مهتدی: پس از عزل معتز از خلافت، مهتدی 37 ساله به خلافت رسید. او به مأموران خود دستور داد حضرت عسکری(ع) را بازداشت و زندانی کنند؛ زیرا تصمیم بر قتل ایشان و نابودی شیعیان داشت. امام مدتی را در زندان به سر برد و ابوهاشم جعفری نیز همراه ایشان بود. روزی حضرت به او گفت: "ای ابوهاشم! این طاغوت می خواست امشب مرا بکشد، ولی زندگی اش را تباه و کوتاه کرد. من تا کنون فرزندی نداشته ام و به زودی صاحب فرزندی خواهم شد."

یکی از شیعیان به امام عسکری(ع) نوشت: خبردار شده ایم که مهتدی شیعیان شما را تهدید کرده و گفته است به خدا قسم آنان را از صفحه روزگار محو خواهم کرد. حضرت پاسخ داد: عمر او کوتاه تر از این حرفهاست. از امروز تا پنج روز بشمار، در روز ششم پس از خفت و خواری که به او خواهد رسید، کشته خواهد شد . این پیشگویی به همان صورت روی داد.

معتمد: معتمد 25 ساله بود که به خلافت رسید. تاریخ نگاران گفته اند که او مردی شهوتران بوده است. معتمد از اداره امور مردم روی گرداند و بر اثر ارتکاب محرمات الهی، موجب بیزاری مردم از خود شد. معتمد، اقدامات فراوانی را به کار بست تا امام عسکری(ع) را از سر راه خود بردارد. نقل شده که حضرت عسکری(ع) به یحیی سپرده شد و او بر آن حضرت سخت می گرفت.

روزی یحیی حضرت را در بین درندگان افکند و تردیدی نداشت که درندگان حضرت را پاره پاره خواهند کرد، ولی امام با کمال آرامش در میان درندگان به نماز ایستاد. به همین دلیل، دستور داد ایشان آزاد شود. حضرت عسکری(ع) در زمان خلافت معتمد عباسی به شهادت رسید.

عوامل دشمنی عباسیان با امام عسکری(ع)

دشمنی عباسیان با امام عسکری(ع) در سه محور کلی قابل بررسی است:

1- عزت نفس، آزاد اندیشی، مسئولیت پذیری و مبارزه خستگی ناپذیر امام حسن عسکری(ع) بر ضد خلفای ستمگر.

2- دشمنی دیرینه خاندان عباسی با علویان: عباسیان با شعار طرفداری از اهل بیت(ع)، حمایت مردم را به خود جلب کردند و به قدرت رسیدند. آنان به خوبی می دانستند که وارثان حقیقی خلافت رسول خدا(ص) امامان هستند. از این رو، علویان را همواره یگانه رقیب خویش در حکومت می شمردند و تمام سعی را در نابودی آنها به کار می گرفتند.

3- ویژگیهای شخصی امام حسن عسکری(ع): ویژگی های برجسته آن حضرت فراوان است، اما دو چیز بیشتر از همه موجب دشمنی بنی عباس می شد:

الف) شخصیت حضرت عسکری(ع): امام حسن عسکری(ع) در میان مسلمانان آگاه و دیندار، مقامی بس والا داشت. مقام معنوی امام در گستره جهان اسلام برای خلفای عباسی بسیار گران می آمد؛ به ویژه وقتی می دیدند بسیاری از درباریان، فرماندهان و حتی برخی از شخصیت های عباسی شیفته آن بزرگوار شده اند و از ایشان به عظمت یاد می کنند، در آتش حسد می سوختند.

ب) وجود مبارک امام زمان(عج): اخباری که از وجود مبارک امام زمان(عج) خبر می داد، موجی از شادی و افقی از امیدواری در میان آگاهان و ستمدیدگان می گشود. این اخبار، ذهن حاکمان عباسی را نیز به خود مشغول می کرد؛ چنان که جاسوسان فراوانی در اطراف خانه امام گماشته بودند تا خبر میلاد مهدی موعود(عج) را به گوش آنان برسانند. با این همه، امام عسکری(ع)، هم ارتباط خود با شیعیان را حفظ می کرد و هم در پنهان ساختن وجود مبارک امام زمان(عج)موفق بود.

به سوی فردوس برین

امام عسکری(ع) پس از تحمل مشقتها و محدودیتهای فراوان دوره عباسی، سرانجام در سال 260 هجری به دست معتمد مسموم شد و به شهادت رسید. با انتشار خبر شهادت حضرت عسکری(ع)، غم و اندوه، دلهای مردم را فرا گرفت. آنها مغازه ها را تعطیل کردند و برای تشییع پیکر پاک امام غریبشان به سوی آرامگاه ابدی اش، شتابان به خانه امام رفتند. در توصیف آن صحنه گفته شده است: هنگامی که خبر وفات حضرت منتشر شد، سُرّ مَن رای سامرا به لرزه درآمد و یکپارچه فریاد شد که ابن الرضا از دنیا رفته است . پیکر مقدس حضرت را در میان انبوه تکبیر و تعظیم، به آرامگاه ابدی آوردند و ایشان را در منزلشان در کنار پدرش امام هادی(ع) دفن کردند و صفحه درخشانی از صفحات رسالت اسلامی و پاره جگر پیامبر اکرم(ص) را به خاک سپردند.

رخدادهای خطرناک

پس از شهادت امام عسکری(ع)، از سوی معتمد خانه آن حضرت را محاصره کرده و به تفتیش اتاقها و زوایای آن پرداختند. معتمد عباسی انتظار داشت با اعزام مأموران و جاسوسان و تفتیش خانه امام عسکری(ع)، حضرت حجت (عج) را بیابد و چون بر آن حضرت دست نیافت، آشفته شد و دستور داد به منظور یافتن مهدی(عج) خانه های شیعیان را بازرسی کنند.

ماتم آسمانها و زمین

آن روز حضرت عسکری(ع) نماز صبح را در بستر خویش خواند. چشمهایش به سمت قبله دوخته شده بود و رعشه ای همه اندام مبارکش را در بستر فرا گرفته بود. لبهایش به سختی نام "مهدی(عج)" را تکرار می کرد. لحظه ای بعد جز او و مهدی، کسی در آن جا نبود. هنوز آفتاب بر نیامده بود که آفتاب عمر یازدهمین امام معصوم غروب کرد و آسمانها و زمین را در ماتم فرو برد.

سامرا؛ یادآور قیامت

وقتی خبر شهادت امام عسکری(ع) به مردم سامرا رسید، غم بر سر مردمان شهر سایه افکند. ابن صباغ مالکی یکی از دانشمندان اهل سنت، در این باره می نویسد: وقتی خبر در گذشت حضرت امام حسن عسکری(ع) منتشر شد، سامرا به حرکت درآمد و سراپا فریاد و فغان و ناله شد. بازارها تعطیل و مغازه ها بسته شد.

بنی هاشم، أُمرای لشکر، قاضیان شهر، شعرا و سایر مردم برای شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر امام عسکری(ع) حضور یافته بودند. سامرا در آن روز یادآور صحنه قیامت بود.

در مکتب کلامی پیشوای یازدهم شیعیان جهان

* پلیدیها در خانه ای قرار دارند که کلید آن دروغگویی است.

* رسیدن به خدا، مستلزم سفری است که تنها شب زنده داران به آن توفیق می یابند.

* از موارد فروتنی این است که چون بر کسی بگذری، سلام دهی و در پایین ترین مکان مجلس بنشینی.

* اگر به شخصی کریم خدمتی کنی، باعث محبوبیت تو نزد او خواهد شد و اگر به شخصی فرو مایه خدمت کنی، سبب کوچکی تو نزد وی می شود.

* عبادت تنها به زیاد روزه گرفتن و نماز خواندن نیست؛ بلکه عبادت این است که در امر آفریده های خداوند بسیار تفکر شود.

* یکی از درهای بهشت، "معروف" نام دارد. تنها کسانی از آن در وارد بهشت می شوند که در دنیا کارهای نیک انجام داده و به مردم خدمت کنند.

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گردآوری: مریم نادری