عملیات بازگشایی راه های روستایی مسدود شده در زنجان آغاز شد

کلیمالله وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکثر راههای روستایی واقع در مناطق کوهستانی استان به دلیل بارش برف دیروز مسدود شده است، افزود: با توجه به اعلام گزارش هواشناسی استان، امروز بارشی نخواهیم داشت و همین امر موجب میشود تا اکیپ راهداری استان این فرصت را داشته باشند که بتوانند نسبت به بازگشایی راههای مسدود روستایی اقدام کنند.
وی با تأکید بر اینکه برخی از راههای روستایی مسدود شده در مناطق کوهستانی استان به دلیل تردد کم و موقعیت خاص جغرافیایی که دارند به طور حتم امروز بازگشایی نخواهند شد ادامه داد: همه عوامل راهداری استان از صبح امروز در تلاشاند تا اکثر راههای روستایی مسدود شده را بازگشایی کنند، به همین خاطر پیشبینی میکنیم حدود 90 درصد از این راهها امروز بازگشایی شود.
وثوقی با بیان اینکه علیرغم بارش برف در تمام نقاط استان، همه راههای اصلی و فرعی باز است گفت: علیرغم اینکه امروز شاهد بارش برف در استان نخواهیم بود، اما با توجه به پایین آمدن دمای هوا به همه رانندگانی که در راههای استان تردد میکنند توصیه میشود که حتماً زنجیرچرخ و لباس گرم به همراه داشته باشند، همچنین هموطنانی که قصد تردد در راههای روستایی را دارند، حتیالمقدور به گونهای برنامهریزی کنند که به تاریکی شب برخورد نکنند.
وثوقی با اشاره به اینکه بارش مجدد برف از فردا در همه نقاط استان آغاز خواهد شد افزود: اکیپ راهداری استان در همه نقاط استان به صورت آمادهباش هستند تا در صورت بروز هرگونه مشکل در راههای اصلی، فرعی و راههای روستایی به هماستانیها خدمات لازم را در این زمینه ارائه دهند.
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