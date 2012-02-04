مسجد چهار مردان قم؛ قلب تپنده انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی بنایی یکی از پایه‌گذاران مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم است که این مجمع در سال‌های اخیر به عنوان یکی از فعال‌ترین تشکل‌ها در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... فعالیت می‌کند و آوازه آن از سطح استان فراتر رفته است.



دریافت مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، سیاست‌ها و مشی سیاسی مجمع و برنامه‌ریزی و شرکت فعال در عرصه‌های سیاسی اجتماعی استان و برگزاری مراسم گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در دهه فجر همانند سال‌های گذشته ما را بر آن داشت که با این شخصیت پرتلاش و اصولگرای مجلس به گفتگو بنشینیم:



مهر: شما یکی از پایه‌گذاران مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم هستید، این مجمع چگونه شکل گرفت؟



بنایی: در مهر ماه 76، یعنی تقریباً سه ماه بعد از روی کار آمدن جریان دوم خرداد و در زمانی که اصول‌گرایان به تعبیری در حالت کما بسر می‌بردند و از این چرت انتخاباتی در فکر و تحیر بودند، دوستان ما در قم دور هم جمع شدند و به عنوان یک کار ابتکاری با هم‌فکری و هم‌یاری همدیگر این مجمع را پایه‌گذاری کردند.



مهم‌ترین نکته در پایه‌گذاری این مجمع انتخاب نام آن بود. به این معنا که شاید ما هفته‌ها برای انتخاب نام مجمع فکر می‌کردیم و در هر جلسه اسامی جدیدی مطرح می‌شد اما ما به دنبال انتخاب نامی جذاب و منطبق با شرایط و حال و هوای آن روز بودیم، تا اینکه جناب آقای اربابی پیشنهاد کردند اسم این مجمع را مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم بگذاریم. بحمدالله دوستان ما افتخار دارند پس از گذشت قریب 15 سال از فعالیت سیاسی اجتماعی مجمع بر سر پیمانشان با امام و رهبری بدون اعوجاج و سستی باقی مانده‌اند.



سرّ انتخاب این نام برای مجمع چه بود؟



ما وقتی می‌گوئیم "پیروان امام و رهبری" یعنی خط سیاسی و عمل سیاسی ما کاملاً در افق امام و رهبری حرکت می‌کند و کسانی که این چتر سیاسی را قبول دارند و این عملکرد را می‌پذیرند زیر این چتر جمع شوند. تعریف مجمع این است که ما طرفدار امام و رهبری هستیم؛ یعنی دولت‌ها می‌آیند و می‌روند و همه در سایه رهبری و قانون اساسی هستند. از نظر ما رهبری (به عنوان ولی فقیه) عنصر ثابت نظام هستند و تمام برآیند نظام جمهوری اسلامی در بحث ولایت فقیه خلاصه می‌شود، از این رو اعتقاد ما به امام و رهبری برخاسته از اعتقاد دینی و تفکر اسلامی در شیعه است، به همین دلیل این نام برای مجمع انتخاب شد.



مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم تنها یک تشکل سیاسی است یا در سایر عرصه‌ها فعالیت می‌کند؟



این مجمع در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فعالیت می‌کند. به عنوان مثال اگر بخواهم به بخشی از فعالیت‌های سیاسی اجتماعی این مجمع اشاره کنم این است که مجمع در انتخابات اول، دوم و سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا نقش حساس و پرثمری داشته و به اعتبار اینکه جناح‌های سیاسی استان و علاقه‌مندان به خط امام و رهبری به عملکرد این مجمع اعتقاد داشتند، کسانی که از سوی این مجمع به عنوان کاندیدا معرفی می‌شدند مورد اعتماد مردم قرار می‌گرفتند.



بحمدالله دوستان ما توانستند با چتر فراگیر خود در استان، کسانی که متعقد به کار تشکیلاتی و سیاسی هستند دور هم جمع کنند و در مواقع حساس، در انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان رهبری، انتخابات ریاست جمهوری، در همه این صحنه‌ها به عنوان یک جناح اصول‌گرایی که معتقد به خط مشی روحانیت و مرجعیت و مراجع عظام است فعالیت داشته باشند.



همان گونه که مستحضرید تشکل‌های مختلف اصولگرایی در کشور فعالیت می‌کنند، مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری چه ویژگی شاخصی دارد که آن را از سایر تشکل‌های اصولگرایی متمایز می‌کند؟



همه ما اصول‌گرایان در اعتقاد به خط مشی مرجعیت با همدیگر مشترک هستیم، ولی یک وضعی که مواضع ما را به طور خاص روشن می‌کند این است که ما به عملکرد روحانیت و مرجعیت اعتقاد داریم و مرجعیت را در نظام جمهوری اسلامی و سابقه تفکر شیعی دارای جایگاه بسیار بالا و ارزشمندی می‌دانیم. همان طور که شما شنیده‌اید مقام معظم رهبری مکرراً فرمودند بایستی جایگاه مراجع تقلید لحاظ بشود، به همین دلیل خصوصیت ویژه مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در وهله اول عمل سیاسی و کار تشکیلاتی در پناه امام و رهبری و سپس مراجع عظام و تقلید است.



ما مفتخر هستیم که در تمام این سال‌ها توانستیم در شعاع فکری مراجع عظام تقلید حرکت کنیم و بحمدالله تاکنون هر جلسه و ملاقاتی که با این بزرگواران داشتیم مورد تشویق قرار گرفتیم و مراجع بزرگوار دوستان ما را به این کار سیاسی و عملی که در استان انجام می‌دهند تشویق کردند و ان‌شاءالله که این توفیقات همچنان روزافزون تر گردد.



چندی پیش اولین کنگره مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری با حضور اعضای این مجمع برگزار شد، بفرمائید این مجمع در چه زمانی موفق به اخذ مجوز شد و به نظر شما که دبیرکل این مجمع هستند، منشور مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری چیست؟



بحمدالله در اواخر سال گذشته مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری از سوی کمیسیون 10 احزاب وزارت کشور مجوز گرفت و همان گونه که اشاره کردید اولین کنگره این مجمع برگزار شد و در سطح استان و کشور بازتاب خوبی پیدا کرد.



در مورد منشور مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری هم باید بگویم که ما بعد از اعتقاد به ولایت فقیه - که از اعتقاد دینی و تفکر اسلامی در شیعه برخاسته است- در کار تشکیلاتی اعتقاد داریم که ما در بین جناح‌های چپ و راست و خطوطی که در کشور فعالیت می‌کنند یک خط اعتدالی داریم که می‌توانیم بدون افراط و تفریط و بدون اینکه در دامن این و آن بلغزیم، بر اساس فکر مستقلی که داریم حرکت کنیم.



نکته بعد، اعتقاد به مردم سالاری دینی است که مکرراً مقام معظم رهبری بر این واژه و اصطلاح تکیه دارند و حق هم همین است. نکته بعد تمرکز بر روی بحث استقلال فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. یکی دیگراز موضوعات مورد تاکید ما اعتقاد به اجرایی‌کردن اصل امر به معروف و نهی از منکر است.



ما اعتقاد داریم که باید برای نسل سوم انقلاب فکر و خوراک داشته باشیم، به همین دلیل نوع اعضای مؤسس و دوستان شورای مرکزی ما جوانانی هستند که در یک فاصله سنی بسیار خوبی با توجه به شناختی که از کشور دارند این مجمع را پایه‌گذاری کردند.



نکته بعد اعتقاد جدی ما به ساده‌زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری و دوری از مظاهر دنیاطلبی است. همچنین تلاش بی‌وقفه برای ارتقای فکر دینی و فرهنگی و در واقع تلاش در راه شکوفایی اقتصاد ایران و اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید ماست.



جنبه دیگری که ما بر روی آن تأکید می‌کنیم تکیه بر گسترش مبانی اخلاقی و ترویج مبانی اخلاقی و پرهیز از تهمت، گمان‌های نابجا و خلاف شرع و تکیه بر تهذیب اخلاق است و به تعبیر مقام معظم رهبری این تشکیلات بایستی منجر به تقوای جمعی شود، یعنی برآیند عملکرد ما در این تشکیلات بایستی تقوای جمعی باشد. همان حرفی که شهید بهشتی فرمود که حزب معبد من است و به حزب به عنوان یک عبادتگاه نگاه می‌کرد.



مقام معظم رهبری در دیداری که با نمایندگان ملت داشتند ما را سفارش می‌کردند به اینکه بایستی در راه تقوای جمعی حرکت کنیم و این را به عنوان یک اصل اصیل برای خودمان در نظر داریم.



از دیگر نکاتی که مورد تاکید مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری است، تکیه بر قانون‌گرایی و عمل به قانون در همه ادوار و برهه‌های تاریخی کشور و تکیه بر شایسته‌سالاری و اهتمام به نظارت همه جانبه بر ارکان کشور است.



در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. یکی از مهمترین برنامه‌های مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری برگزاری جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است که همه ساله در مساجد خیابان چهارمردان برگزار می‌شود، علت برگزاری این جشن‌ها چیست؟



پس از شکل‌گیری مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در سال 76 بحث برگزاری مردمی جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار قرار گرفت تا با برگزاری مراسم‌های خاص و ویژه‌ای بتوانیم یاد و نام شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین گفتمان انقلاب اسلامی که بن مایه احیای ارزش‌های اسلامی و بیداری اسلامی را تشکیل می‌دهد را زنده نگه داریم و در فضای تساهل و تسامح دوران دوم خرداد، گفتمان امام و رهبری را پررنگ کنیم. بنابراین یکی از بهترین فرصت‌های تبلیغی برای جامه عمل پوشاندن به این هدف را ایام دهه مبارک فجر دیدیم.



در این مراسم‌ در طول 10 شب، سخنرانان ملی و فرااستانی به بیان و بازخوانی مسائل انقلاب می‌پردازند. تصور می‌کنیم با برگزاری چنین مراسمی بتوانیم به بخشی از وظایفی که در قبال انقلاب اسلامی بر عهده داریم، عمل کنیم.



برگزاری این مراسم چه بازخوردی در سطح اصولگرایان داشته است؟



با برگزاری این جلسات ظرفیت اجتماعی اصولگرایان در قم افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر نیز این جلسات منبع بسیار سالمی برای تغذیه فکری اصولگرایان به شمار می‌رود، به همین دلیل بازخورد خوبی داشته است.



ممکن است که بین اصولگرایان در زمینه‌های فکری و اجرایی طی گذشت سالیان طولانی بعد از انقلاب اسلامی مشکلاتی به وجود آمده باشد اما برگزاری این جلسات منجر به این شده است که بین نیروهای انقلاب وحدت بیشتری ایجاد شود و تردیدها و یأس‌ها به محبت و هم‌دلی تبدیل شود.



در سال‌های‌ قبل از چهره‌های انقلابی و خانواده‌های شهیدان و جانبازان و ایثارگران در این مراسم تجلیل کردید، نظر نیروها و دلسوزان انقلاب نسبت به این برنامه چه بود؟



تجلیل از پیشکسوتان، پیشگامان و کسانی که به هر نحوی در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار مجمع قرار گرفته است. این افراد کسانی هستند که به دنبال سهم‌طلبی از انقلاب نیستند و خالصانه و با هدف قرب الهی در راه پیروزی انقلاب تلاش کرده‌اند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نام و یادی از آنها به میان نیامده بود.



این اقدام ابتکاری و بدیع برای حاضران و رسانه‌ها بسیار جذاب و خاطره‌انگیز بود؛ زیرا هنگام طرح خاطرات هر یک از برادران، گوشه‌ای از تاریخ روزهای پرهیجان انقلاب مطرح و رازگشایی می‌شد.



چه شد که مسجد چهارمردان و مسجد سجادیه که در خیابان چهارمردان واقع شده‌اند را برای برگزاری این جلسات انتخاب کردید؟



از 19 دی ماه سال 56 که قم در عرصه انقلاب به صورت جدی وارد شد، خیابان و مسجد چهارمردان و محله سجادیه از محل‌های اصلی مبارزه بود و در شرایط دشوار و امنیتی که می‌رفت شعله‌های انقلاب کمرنگ شود، خیابان چهارمردان قم شعله انقلاب را روشن نگه داشته بود. در رمضان سال 57، روزنامه فیگارو چاپ فرانسه با تیتر بزرگ نوشت "چهارمردان قم قلب تپنده انقلاب". از این رو خیابان چهارمردان یک نماد از رویش خودجوش حرکت عظیم مردم است و یاد خاطره‌های ایثارگری در دوران انقلاب را تداعی می‌کند ما نیز به همین دلیل این خیابان را برگزیده‌ایم و جالب اینکه مقام معظم رهبری در دیدار 19 دی امسال قم از شهدای خیابان چهارمردان قم نام بردند.



آیا برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر امسال نیز همانند سال‌های گذشته برگزار می‌شود؟



ان شاءالله در دهه فجر امسال نیز برنامه‌های گرامیداشت سالگرد انقلاب اسلامی را برگزار خواهیم کرد و از مردم نیز ضمن دعوت برای حضور در این مراسم‌ درخواست می‌کنیم که پیشنهادهای خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن این جلسات در اختیار ما قرار دهند.



شرکت در این مراسم نوعی تعظیم شعائر دینی و انقلابی و احیای ارزشهای اسلامی و آثار انقلاب اسلامی در جامعه است و ما امیدواریم حضور در این حرکت سیاسی، مورد پسند و توجه امام زمان(عج) قرار بگیرد.



امسال از چه شخصیت‌هایی برای سخنرانی در این مراسم دعوت کردید؟



در این مراسم شخصیت‌های سیاسی و حوزوی همچون آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی امام جمعه قم سخنرانی خواهند کرد.



به نظر شما خصوصیت امسال دهه فجر چیست؟



دهه فجر امسال دو ویژگی عمده دارد، یکی تقارن آن با مقدمات برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که از اهمیت بسیار بالایی در سطح داخلی و خارجی برخوردار است. زیرا این جلسات سهم بسیار مهمی در آگاهی بخشی و بصیرت افزایی و واکاوی ریشه‌های انقلاب اسلامی دارد که به نوبه خود در تقویت روحیه ملی و امید به آینده روشن در تجدید بنای تمدن اسلامی در ایران، اثرگذار است.



دومین ویژگی امسال دهه فجر به ثمر نشستن شعارهای انقلاب اسلامی ایران در سطح منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی است. مطلبی که از آن به اشتباه با عنوان بهار عربی یاد می‌شود. سال گذشته در همین ایام روزهای آغازین بیداری اسلامی کلید خورد و اکنون پس از گذشت یکسال ما شاهد سقوط چهار دیکتاتور منطقه در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن هستیم و نسیم این بیداری همچنان در حال گسترش است. بنابراین مردم ایران و خصوصاً مردم شریف و انقلابی قم ثمرات عظیم پیروزی انقلاب اسلامی و اثرات آن را بر گسترش تفکر اسلام اصیل و اندیشه‌های ناب اسلام محمدی (ص) مشاهده می‌کنند.