شکستگی استخوان از عوارض مصرف دگزامتازون است

محمد حسین صادقیان در گفتگو با مهر بیان داشت: چندی پیش واحد اطلاع‌رسانی داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به عوارض ناشی از تجویز وریدی یا عضلانی دگزامتازون در موارد غیر ضروری هشدار داد.

وی اظهار داشت: دلیل مصرف این فرآورده در گزارشهای ارسالی در بسیاری از موارد سرماخوردگی، درد دندان، سردرد و یا سوء مصرف در ورزشکاران ذکر شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: از جمله عوارض گزارش شده به مصرف دگزامتازون می‌توان به واکنشهای محل تزریق از جمله درد، التهاب و آبسه در محل تزریق، خارش ، تهوع و سرگیجه، گرگرفتگی، استفراغ، ضعف، سکسکه، کهیر، افزایش تعریق، اختلالات بینایی، افزایش فشار خون، فلج شل گذرا، بی‌قراری، توهم و بیخوابی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: دگزامتازون تزریقی در موارد اورژانسی یا مواردی که درمان خوراکی امکانپذیر نیست تجویز می شود و این دارو به هیچ وجه در درمان علائم سرماخوردگی توصیه نشده است.

صادقیان افزود: ازجمله عوارض ذکر شده در منابع علمی در اثر مصرف گلوکوکورتیکوئیدها ازجمله دگزامتازون، تاخیر در درمان زخم‌ها، شکستگی استخوان، پوکی استخوان، افزایش خطر ابتلا به عفونت‌ها، برهم خوردن تعادل مایع و الکترولیت‌های بدن، عوارض چشمی نظیر کاتاراکت، عوارض گواترسی و عصبی تشنج، افسردگی و عوارض پوستی عنوان شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: بنا بر اعلام واحد اطلاع رسانی دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فرآورده تقلبی کاهنده وزن با عنوان Super slim ، Green Lean Body Capsule در ایران دارای مجوز توزیع و مصرف نیست و مصرف این فرآورده می‌تواند عوارض شدید و خطرناکی از جمله سکته قلبی، سرطان، افسردگی و افکار خودکشی ایجاد کند.

وی اضافه کرد: فرآورده سوپر اسلیم در فهرست فرآورده‌هایی قرار دارد که سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) نسبت به عوارض و خطرات ناشی از مصرف آنها هشدار داده که بر اساس بررسی های(FDA) ترکیبات فعال دارویی در این فرآورده کاهنده وزن شامل سیبوترامین، ریمونابات، فنی توئین (یک داروی ضد تشنج) فنل فتائین (محلول مورد استفاده در آزمایش های شیمیایی و ماده مشکوک به ایجاد سرطان) و بومتانید بوده و مقادیر برخی از داروهای موجود در این فرآورده بسیار بیش از میزان مجاز بوده و سلامت مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

صادقیان گفت: شواهد موجود حاکی از توزیع و عرضه غیر مجاز سوپر اسلیم در بازار است و این فرآورده به عنوان مکمل رژیمی معرفی شده ادعا می شود که شامل ترکیبات گیاهی است در حالیکه شامل ترکیبات مضری است که روی برچسب فرآورده ذکر نشده است بنابراین فروش این فرآورده و سایر فرآورده های هم‌خانواه آن غیر قانونی بوده و خطرات فراوانی را برای مصرف کننده به همراه دارد.