قدرت ایران را باید جدی گرفت/ غرب در رویکرد خود بیشتر تعمق کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولفگانگ ایشینگر در آستانه آغاز این کنفرانس سالانه طی مصاحبه ای با روزنامه دی ولت آلمان در مورد اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد.

وی با اشاره به تنشهای اخیر بوجود آمده میان ایران و غرب در مورد تهدید به بستن تنگه هرمز و تحریم احتمالی نفت ایران گفت: قدرت ایران را باید جدی گرفت.

سفیر سابق آلمان در آمریکا و انگلیس با بیان این که غرب باید روی راهبرد خود در برابر ایران بیشتر تعمق کند تاکید کرد: ما باید در سیاست خارجی همواره از بدترین راه حل اجتناب کنیم.

ایشینگر با اذعان به بی نتیجه بودن تحریمهای غرب و بویژه اتحادیه اروپا علیه ایران یادآور شد: راه حل نهایی لزوما جنگ نیست، با این حال واقعیت این است که در طول سالها تحریمها علیه ایران به تغییر مورد نظر در زمینه برنامه هسته ای این کشور منجر نشده است.

کنفرانس امنیتی مونیخ که از 1962 هر سال در این شهر برگزار می شود از روز سوم تا پنجم فوریه (14 تا 16 بهمن) با حضور حدود 350 نفر از مقامات 60 کشور جهان به بررسی مسائل مهم امنیتی جهان خواهد پرداخت.

گفتنی است در این کنفرانس هیلاری کلینتون و لئون پانتا وزیران خارجه و دفاع آمریکا به عنوان نمایندگان این کشور حضور دارند.