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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۴۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

آخرین وضعیت جباری برای دیدار با پرسپولیس/ نظر نهایی امشب اعلام می‌شود

آخرین وضعیت جباری برای دیدار با پرسپولیس/ نظر نهایی امشب اعلام می‌شود

پزشک تیم فوتبال استقلال گفت: از نظر ما بازی کردن مجتبی جباری مبهم است و امشب نظر نهایی خود را در خصوص بازی کردن وی اعلام خواهیم کرد.

اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت مجتبی جباری پیش از بازی روز پنجشنبه با پرسپولیس گفت:  مصدومیت جباری از ناحیه کشیدگی بافتهای داخلی زانوی پای چپ است و رباط پای وی دچار کشیدگی نشده اما سلامت این بازیکن مهمتر از هر چیز، حتی بازی کردن در دربی است.

وی درهمین خصوص افزود: در حال حاضر از نظر ما بازی کردن مجتبی جباری مبهم بوده و امشب نظر نهایی خود را از نظر پزشکی در خصوص بازی کردن وی خواهیم داد.

پزشک تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: در حال حاضر برای بازی با تیم پرسپولیس به غیر از مجتبی جباری بازیکن مصدوم دیگری نداریم.

دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1522466

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