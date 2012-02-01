اکبر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت مجتبی جباری پیش از بازی روز پنجشنبه با پرسپولیس گفت: مصدومیت جباری از ناحیه کشیدگی بافتهای داخلی زانوی پای چپ است و رباط پای وی دچار کشیدگی نشده اما سلامت این بازیکن مهمتر از هر چیز، حتی بازی کردن در دربی است.

وی درهمین خصوص افزود: در حال حاضر از نظر ما بازی کردن مجتبی جباری مبهم بوده و امشب نظر نهایی خود را از نظر پزشکی در خصوص بازی کردن وی خواهیم داد.

پزشک تیم فوتبال استقلال تصریح کرد: در حال حاضر برای بازی با تیم پرسپولیس به غیر از مجتبی جباری بازیکن مصدوم دیگری نداریم.

دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.