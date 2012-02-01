سازمان ملل خواستار جابجایی منافقین در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان ملل از دولت عراق خواسته تا گروهک منافقین را به مکان دیگری در "داخل عراق" انتقال دهد.

سازمان ملل در نامه خود خواستار انجام توافقنامه دسامبر در باره این گروه شد. بر اساس توافق 25 دسامبر در حدود 3 هزار و 400 ساکن اردوگاه اشرف باید از این اردوگاه به مکانی جدید منتقل شوند.

این توافقنامه مقدمه ای برای انتقال آنها به مکانی در خارج از عراق است. دولت عراق پیشتر مخالفت خود را با ادامه اسکان این گروه در داخل عراق اعلام کرده بود.

گروهک منافقین به علت همکاری با "صدام حسین" مورد تنفر شهروندان عراق هستند و افکار عمومی در این کشور و همچنین دولت مخالف ادامه اسکان آنها در کشور است.

قرار است منافقین از اردوگاه اشرف به کمپ لیبرتی منتقل شوند، مکانی که سازمان ملل متحد و کمسیاریای عالی پناهندگان این سازمان امکانات و تاسیسات زیر بنایی آن و همچنین استاندارد بودن آن را برای اسکان این گروه تائید کرده است.