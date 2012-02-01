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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۳

بارش برف سنگین، مدارس برخی مناطق زنجان را تعطیل کرد

بارش برف سنگین، مدارس برخی مناطق زنجان را تعطیل کرد

زنجان - خبرگزاری مهر: بارش برف سنگین، کولاک و برودت هوا در زنجان مدارس اکثر مناطق این استان را تعطیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در اطلاعیه ای اعلام کرد: به علت بارش برف، کولاک و برودت هوا که موجب لغزندگی سطح معابر و دشواری در عبور و مرور شده است، مدارس مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان نواحی یک و دو زنجان، انگوران، ماهنشان، ایجرود، زنجانرود و سلطانیه در شیفت صبح چهارشنبه تعطیل است. 
 
بر اساس این اطلاعیه همچنین مدارس ابتدایی و راهنمایی منطقه افشار خدابنده و سجاسرود و مدارس مقطع ابتدایی شهرستانهای ابهر و خرمدره در نوبت صبح امروز چهارشنبه  تعطیل است.
 
کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان نیز با بیان اینکه تمام راههای ارتباطی استان باز است، گفت: عبور و مرور وسایط نقلیه در محورهای کوهستانی و گردنه های این استان به دلیل بارش برف و وقوع کولاک با زنجیر چرخ و احتیاط کامل امکانپذیر است.
 
سیداحمد خلیلی افزود: شماره تلفن های 7272027 و 7272017 راه و ترابری به طور 24 ساعته آماده پاسخگویی به رانندگان و مسافران، در خصوص وضعیت راه های ارتباطی این استان است.
 
کد مطلب 1522469

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