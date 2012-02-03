  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

به مناسبت هفته وحدت/

"اخوت" راهبرد پیامبر(ص) در برقراری حکومت اسلامی بود

"اخوت" راهبرد پیامبر(ص) در برقراری حکومت اسلامی بود

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به اینکه نبی اکرم (ص) در زمانی مبعوث شد که در چهار طرف دنیا کفر جهانی حاکم بود، گفت: ولی ایشان به خواست خدا توانستند اخوت اسلامی را بین اصحاب و مهاجرین و انصار برقرار کنند و این باید الگویی برای تمام سیاستمداران کشورهای اسلامی باشد.

مولوی عبدالصمد کریم زائی امام جمعه ایرانشهر در مورد وحدت اسلامی به خبرنگار مهرگفت: منظور از وحدت اسلامی این نیست که همه مذاهب در هم ادغام شوند و یک مذهب بشویم. بلکه منظور این است که بر مشترکاتی چون خدا، قرآن، نبوت، معاد، احکام، روزه، حج و زکات تکیه کنیم و دین مبین اسلام را ترویج و گسترش دهیم.

امام جمعه ایرانشهر در مورد اینکه دشمنان تلاش می‎کنند حضرت علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در میان مسلمانان مطرح کنند نیز تصریح کرد: حضرت علی(ع) محور وحدت است نه تفرقه. زیرا از عقل و شرع و عرف بدور است که علی(ع) که مدت سی سال بعد از پیامبر(ص) با سه خلیفه قبل خود تعامل نزدیکی داشت و با مشورت و تلاشهای وی اسلام در زمان خلفای قبلی گسترش یافت، عامل تفرقه باشد.

کریم زائی اظهار داشت: علی(ع) در همه غزوات و جنگهای اسلام حضور داشت و با خلفای دیگر در راه ترویج و رشد و گسترش اسلام در یک سنگر بودند.

وی در مورد نقش اهل سنت ایران در مورد وحدت هم یادآور شد: تعامل شیعه و اهل سنت ایران باید الگوی کشورهای مسلمان باشد. مقام معظم رهبری در فتوای خود توهین به زوجات و اصحاب پیامر(ص) را حرام دانستند و این باید الگویی برای وحدت اسلامی باید باشد. اهل تسنن ایران هم در این سرزمین فعالیت دینی و دنیوی می‎کنند و در این خاک زندگی و موت دارند یعنی ما متعلق به این کشوریم و در راه اعتلای آن می‎کوشیم.

امام جمعه ایرانشهر در مورد نقش سیاستمداران در حفظ و گسترش وحدت اسلامی هم گفت: نبی اکرم (ص) در زمانی مبعوث شد که در چهار طرف دنیا کفر جهانی حاکم بود و مشرکین در مکه مستقر بودند و مدینه هم در دستان چهار قبیله بزرگ یهود بود ولی ایشان به خواست خدا توانستند اخوت اسلامی را بین اصحاب و مهاجرین و انصار برقرار کنند و این الگویی برای تمام سیاستمداران کشورهای اسلامی باید باشد. 

کد مطلب 1522482

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها