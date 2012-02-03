"اخوت" راهبرد پیامبر(ص) در برقراری حکومت اسلامی بود

مولوی عبدالصمد کریم زائی امام جمعه ایرانشهر در مورد وحدت اسلامی به خبرنگار مهرگفت: منظور از وحدت اسلامی این نیست که همه مذاهب در هم ادغام شوند و یک مذهب بشویم. بلکه منظور این است که بر مشترکاتی چون خدا، قرآن، نبوت، معاد، احکام، روزه، حج و زکات تکیه کنیم و دین مبین اسلام را ترویج و گسترش دهیم.

امام جمعه ایرانشهر در مورد اینکه دشمنان تلاش می‎کنند حضرت علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در میان مسلمانان مطرح کنند نیز تصریح کرد: حضرت علی(ع) محور وحدت است نه تفرقه. زیرا از عقل و شرع و عرف بدور است که علی(ع) که مدت سی سال بعد از پیامبر(ص) با سه خلیفه قبل خود تعامل نزدیکی داشت و با مشورت و تلاشهای وی اسلام در زمان خلفای قبلی گسترش یافت، عامل تفرقه باشد.

کریم زائی اظهار داشت: علی(ع) در همه غزوات و جنگهای اسلام حضور داشت و با خلفای دیگر در راه ترویج و رشد و گسترش اسلام در یک سنگر بودند.

وی در مورد نقش اهل سنت ایران در مورد وحدت هم یادآور شد: تعامل شیعه و اهل سنت ایران باید الگوی کشورهای مسلمان باشد. مقام معظم رهبری در فتوای خود توهین به زوجات و اصحاب پیامر(ص) را حرام دانستند و این باید الگویی برای وحدت اسلامی باید باشد. اهل تسنن ایران هم در این سرزمین فعالیت دینی و دنیوی می‎کنند و در این خاک زندگی و موت دارند یعنی ما متعلق به این کشوریم و در راه اعتلای آن می‎کوشیم.

امام جمعه ایرانشهر در مورد نقش سیاستمداران در حفظ و گسترش وحدت اسلامی هم گفت: نبی اکرم (ص) در زمانی مبعوث شد که در چهار طرف دنیا کفر جهانی حاکم بود و مشرکین در مکه مستقر بودند و مدینه هم در دستان چهار قبیله بزرگ یهود بود ولی ایشان به خواست خدا توانستند اخوت اسلامی را بین اصحاب و مهاجرین و انصار برقرار کنند و این الگویی برای تمام سیاستمداران کشورهای اسلامی باید باشد.