سه طرح عمرانی شهرداری شهرکرد در دهه فجر بهره برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: افتتاح پارک شهریار میرآباد غربی، جایگاه سی ان جی سرچشمه ها و فاز سوم بازار بزرگ میلاد از جمله پروژه های قابل افتتاح این شهرداری در دهه فجر امسال است.

وی افزود: همزمان با افتتاح این سه پروژه، کلنگ احداث ایستگاه آتش نشانی منطقه منظریه شهرکرد نیز به زمین زده خواهد شد.

غلامیان بیان داشت: برای اجرای این طرح ها اعتباری افزون بر 30 میلیارد و 842 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری و بودجه استانی هزینه شده است.

شهردار شهرکرد در ادامه با اشاره به اینکه بهره برداری از این طرح ها بخش عمده ای از نیازهای شهروندان را مرتفع می کند، گفت: خدمت به شهروندان و ایجاد رفاه اجتماعی برای آنان از اهداف اجرای این پروژهها است.

بازدید از بناهای تاریخی چهار محال و بختیاری رایگان است

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری از بازدید رایگان قلعه ها و موزه های استان به مناسبت دهه فجر از 12 الی 22 بهمن به مدت 11 روز خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر قلعه امیر مفخم دزک(موزه پوشاک)، قلعه خدارحم خان چالشتر(موزه سنگ، موزه مردم شناسی و موزه کار و زندگی) و موزه باستان شناسی قابل بازدید برای عموم هستند.

شاهین ایل بیگی پورافزود: با توجه به انجام عملیات کارگاهی در قلعه سردار اسعد بختیاری جونقان و موزه صنایع دستی استان تعطیل هستند.

10برنامه توسط سازمان میراث فرهنگی چهار محال و بختیاری در دهه فجر برگزار می شود

دبیرستاد اقامه نماز و شورای احیای امر به معروف و نهی از منکر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری از برگزاری 10 برنامه به مناسبت فرا رسیدن سی و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار داشت: پنجمین برف آورد سالانه، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه عکس و بازدید رایگان از بناهای تاریخی استان از مهمترین برنامه های قابل اجرا توسط این اداره کل هستند.

مسیب رحیمی افزود: دعوت از سخنران، برگزاری جلسه شورای پایگاه بسیج، مزین نمودن اداره کل، پخش سرودهای انقلابی، برگزاری مراسم زیارت عاشورا و شرکت در راهپیمایی از دیگر برنامه هایی هستند که با همکاری پایگاه بسیج اداره برگزار می شود.