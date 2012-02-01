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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

ملایی به مهر خبر داد:

یخبندان بر مناطق مختلف زنجان حاکم می شود

یخبندان بر مناطق مختلف زنجان حاکم می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان گفت: با ورود سامانه هوای سرد از نواحی شمالی کشور شاهد افت شدید دما در استان از فردا خواهیم بود و برف و یخبندان مناطق مختلف استان را در برخواهد گرفت.

 پگاه ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر  افزود: براساس نتایج به دست آمده از نقشه‌های پیش‌یابی تا اواخر وقت روز جمعه آسمان استان ابری تا قسمتی ابری همراه با ورزش باد خواهد بود.

 وی ادامه داد: انتظار داریم با توجه به قدرت سامانه بارش‌زا بارش برف و باران تا صبح روز شنبه ادامه داشته باشد و با توجه به ورود سامانه هوای سرد، بروز پدیده یخبندان نیز دور از تصور نیست.

کارشناس هواشناسی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه تا اواسط هفته آینده هوای سرد در منطقه حاکم خواهد بود، افزود: کاهش 6 تا 12 درجه‌ای دما دور از تصور نیست و مرددم باید خود را برای مواجه با این پدیده جوی آماده کنند.

 ملایی با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم به مسئولان برای پیشگیری از بروز برخی مشکلات داده شده است، افزود: انتظار داریم با ورود سامانه‌های بارش‌زا به منطقه شاهد جبرای کمبود بارش ها در این فصل آبی باشیم.

وی افزود: بارش های خوبی را طی دیروز و امروز در مناطق مختلف استان شاهد بودیم.

کد مطلب 1522491

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