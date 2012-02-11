برخورداری ۸۷ درصد مردم چهار محال و بختیاری از گاز طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، گاز رسانی در استان چهار محال و بختیاری پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و از سال ۵۸ آغاز شد.

ابتدا شهرستان بروجن و تعداد محدودی از روستا تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند، روند گاز رسانی در استان تا سال ۱۳۷۸ با تمرکز گاز رسانی به شهر ادامه یافت و در اسل ۱۳۷۹ شرکت گاز به طور مستقل تشکیل و امر گاز رسانی سرعت و شتاب وبژه ای گرفت تا سال ۷۹ تنها حدود ۴۰ درصد جمعیت استان از نعمت گاز برخوردار بودند و پس از تشکیل و ادامه کار شرکت گاز استان به طور مستقل ۴۷ درصد دیگر به آن اضافه شد.

با همت و تلاش کارکنان شرکت گاز این استان در حال حاضر ۳۳۰ روستا و تمای شهرهای استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند.

در بخش صنایع نیز از ۲۵ قطب صنعتی ۲۳ قطب صنعتی و ناحیه صنعتی از گاز بر خوردار شدند و ۷۷۲ مشترک عمده شامل واحد های تولید و صنعتی مستقر در ناحیه های صنعتی از گاز به عنوان حامل انرژی استفاده می کنند.

از نظر جمعیتی در حال حاضر ۸۱۷ هزار و ۲۹۳ نفر از جمعیت این استان در شهر ها و روستا ها از گاز طبیعی برخوردارند که در بخش شهری ۹۹.۵ درصد از جمعیت و در بخش روستایی ۷۱ درصد از جمعیت و به طور متوسط ۸۷ درصد از جمعیت استان از گاز طبیعی استفاده می کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در راستای توسعه خدمات گاز رسانی در منطقه روستایی در سال ۹۰ کار گاز رسانی در ۶۷ روستای استان را تکمیل شده است، عنوان کرد: تعداد شش هزار ۸۵۰ خانوار ساکن در این روستا ها به جمع مشترکین گاز پیوستند.

اسماعیل هیبتیان با بیان اینکه برای گاز رسانی به این روستا ها ۴۷ هزار و ۳۳۲ متر خط تغذیه و ۲۳۹ هزار و ۴۸۱ متر شبکه و چهار هزار و ۵۸۵ انشعاب با اعتباری بالغ بر ۸۷ هزار ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است، بیان داشت: در دهه فجر سال جاری هشت روستای این استان گاز رسانی شدند.

وی اذعان داشت: گاز رسانی در دهه فجر به روستاهای سر پیر، سلطان آباد و علی آباد، ابوالسحاق علیا و سفلی، پهنا و آزادگان، شوراب کبیر در شهرستان های اردل، بروجن، لردگان و شهرکرد صورت گرفت.

هیبتیان با اشاره به اینکه مردم ۸ روستای استان از گاز طبیعی بهره مند شدند، تاکید کرد: برای اجرای طرح گاز رسانی به این ۸ روستا اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: برای اجرای طرح گاز رسانی به این تعداد روستا ۳۳ هزار و ۸۰۶ متر خط تغذیه ، ۳۹ هزار و ۵۴۴ متر شبکه و نصب ۸۳۵ عدد علمک صورت گرفته است .

هیبتیان یاد آور شد: امکان بهره برداری از گاز طبیعی برای چهار هزار و ۴۰۰ نفر در قال ۹۸۰ خانوار روستایی در دهه فجر فراهم شد.