آمریکا هنوز از اورانیوم ضعیف شده در افغانستان استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "محمد داود میرالکی" در این باره به پرس تی وی. می گوید: این تسلیحات هنوز مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع یک هواپیمای آمریکایی از نوع "ای-10 وارتلوگ" بطور عادی حتی اگر در مسلسل تیربار خود از گلوله های اورانیوم هم استفاده نکند از هر سه گلوله آن یکی اورانیومی است و این ماشین جنگی آمریکا در افغانستان است که چپ و راست از آن استفاده می کنند.

وی می گوید: بالگردهای آپاچی و نفربرها هم از این گلوله ها در این اسلحه ها بهره می برند.

این فعال همچنین اعلام کرد که 62.7 درصد از جمعیت افغانستان از تسلیحات رادیو اکتیو خطرناک آسیب دیده اند.

میرالکی توضیح می دهد که گروهی از محققین با آزمایش بر روی ادرار مردم دریافته اند که در بدن آنها ایزوتوپ های اورانیوم وجود دارد که میزان اورانیوم نسبت به سال 2000 ، 300 برابر بالاتر از میزان عادی است.

وی همچنین اضافه کرد که تعداد زیادی از مردم در افغانستان آلوده به بیمارهای عجیبی در روستاهای پشتون نشین هستند. زخم های پوستی، مرگ های ناگهانی، سقط جنین همزمان در بین زنان و همین طور جنین های ناقص و سرطان های مختلف از جمله این مشکلات هستند.

این پزشک آمریکایی افغان استفاده ایالات متحده از اورانیوم ضعیف شده را برخلاف قوانین بین المللی دانست گفت: ما از مقام های آمریکا و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به خاطر رسیدگی و تحقیق نکردن درباره جنایت های آمریکا نیز انتقاد کرده ایم. ما گزارش های خودمان را سه سال قبل به وزارت خارجه آمریکا ارائه کرده ایم و متاسفانه ما فقط تعارف های زبانی شنیده ایم. البته دولت افغانستان هم که کنترل و اختیاری ندارد و منصوب است همین پاسخ را داده است.

وی گفت: تا زمانی که دنیا ادامه دارد مردم افغانستان به خاطر این مصیبت جان خواهند باخت زیرا که "اورانیوم 238 " عمری 4.5 میلیارد ساله دارد. اگر شما به افغانستان و همینطور به عراق، و یوگسلاوی نگاه کنید می بینید در جاهایی که این تسلیحات مورد استفاده قرار گرفته اند گورستان‌هایی از مردگان سرطان و دیگر بیماریهای نامعمول را پیدا خواهید کرد.