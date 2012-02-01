به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سی وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کتاب‌های مجموعه «قهرمانان انقلاب» با حضور جمعی از علاقه‌مندان به تاریخ انقلاب اسلامی توسط نویسندگان کتاب مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. مجموعه «قهرمانان انقلاب» به روایت داستان زندگی شخصیت‌های انقلابی و تاثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد.

اولین کتاب از این مجموعه، روایت داستانی از زندگی شهید محمدعلی رجایی با عنوان «ستاره من» است که زهره یزدان‌پناه نگارش آن را برعهده داشته است. «گلستان در آتش» نوشته ابراهیم حسن بیگی هم که به روایت زندگی شهید محمدجواد باهنر می‌پردازد، عنوان دیگر این مجموعه است. «تک درختی در کویر» روایت داستان زندگی آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و روایت داستان زندگی شهید آیت الله سید اسدالله مدنی در کتاب «گزارش سفر» هم از دیگر عناوین تجدید چاپ شده هستند که به قلم زهرا حیدری به رشته تحریر در‌آمده‌اند.

روایت داستانی زندگی آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی در کتاب «پشت شیشه‌‎های مات» نوشته عزت‌الله الوندی به همراه کتاب «دل بستگی در سال‌های سخت» روایت زندگی شهید آیت‌الله حسین غفاری نوشته علی‌الله سلیمی و «راز گل سرخ» داستان زندگی شهید آیت الله سیدمحمدرضا سعیدی نوشته خسرو باباخانی 3 کتاب دیگر از این مجموعه هستند که برای چهارمین بار منتشر شده‌اند.



«مسافر تنها» روایت داستانی زندگی شهید آیت‌الله عطالله اشرفی اصفهانی نوشته کیوان امجدیان، «روزی خواهم خفت؛ برای همیشه» روایت داستانی زندگی شهید آیت‌الله محمد صدوقی نوشته شمسی خسروی، «پروانه‌ای که سوخت» روایت داستانی از زندگی شهید سید مجتبی نواب صفوی نوشته سارا عرفانی و روایت داستانی از زندگی شهید سیدعبدالحسین دستغیب با عنوان «شال سبز» نوشته علی‌اکبر عسگری 4 عنوان دیگر از مجموعه قهرمانان انقلاب هستند که به چاپ مجدد رسیده‌اند.



«به کی می گن قهرمان» سرگذشت داستانی شهید سیدعلی اندرزگو با گردآوری نرگس آبیار،«به سختی پولاد به نرمی لبخند» درباره زندگی شهید اسدلله لاجوردی نوشته ساسان ناطق و «مرد سلول شماره 5» روایت داستان زندگی شهید دکتر علی شریعتی گردآوری مصطفی رحیمی هم 3 عنوان دیگر این مجموعه هستند که به چاپ چهارم رسیدند.



«داستانی که تمام نمی‌شود» روایت زندگی شهید مرتضی مطهری، «خوابی به رنگ فراموشی» روایت داستانی زندگی آیت الله مفتح و «فصل گل یخ» روایت داستانی شهید کامران نجات اللهی، از دیگر عناوین مجموعه قهرمانان انقلاب است که به زودی تجدید چاپ خواهند شد.

انتشارات سوره‌ مهر تاکنون 17 عنوان از مجموعه «قصه قهرمانان انقلاب» را در قطع پالتویی برای نوجوانان منتشر کرده است. نشست بررسی این کتاب‌ها روز دوشنبه17 بهمن ماه، از ساعت 16 در فرهنگسرای ملل واقع در بوستان قیطریه برگزار می‌شود.