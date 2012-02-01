لیست جبهه متحد اصولگرایان در کردستان نهایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم احمد نژاد شامگاه سه شنبه در اولین نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر شمار زیادی داوطلب اصولگرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه کردستان ثبت نام کرده اند ولی تاکنون لیست مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان نهایی نشده است.

وی ادامه داد: جبهه متحد اصولگرایان با شعار جذب حداکثری و دفع حداقلی برنامه های خود را در استان کردستان پیگیری و دنبال می کند و در این راستا نیز برنامه های مختلف را تدارک دیده است که تاکنون شمار زیادی از این برنامه ها عملیاتی شده و بقیه نیز تا زمان برگزاری انتخابات عملیاتی می شود.

دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری استان کردستان یادآور شد: لیست نهایی کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان کردستان بر اساس ارزیابی های مختلف از جمله نظرسنجی در خصوص جایگاه داوطلب برای کسب رای در حوزه های مختلف انتخابات نهایی و به صورت رسمی اعلام می شود.

احمدنژاد بیان کرد: طی سه هفته اخیر با شمار زیادی از داوطلبان مجلس شورای اسلامی در استان کردستان که تائید صلاحیت شده اند نشست های مختلفی برگزار شده است و این نشست ها زمینه را برای رسیدن به اسامی نهایی مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان کردستان فراهم می کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصوالگرایان در استان کردستان تائید صلاحیت شده اند، عنوان کرد: در زمان مورد نظر جبهه متحد ضمن امضای میثاق نامه با داوطلبان مورد حمایت لیست نهایی خود را اعلام کرده و در کنار آن برای افراد کاندید نیز تبلیغ می کند.

دبیر ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت های انتخاباتی جبهه در این استان اشاره کرد و اظهار داشت: جبهه متحد با دعوت از تمامی گروه ها و جریان های سیاسی اصولگرا نشست های مختلفی را با مسئولان و مجریان انتخابات برگزار کرده است و تلاش می شود در کنار مباحث انتخاباتی خاص جبهه زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نیز فراهم شود.

وی گفت: با افرادی هم که در استان کردستان داعیه اصولگرایی دارند آمادگی داریم که نشست های مختلف را برای گرم کردن فضای انتخابات و جلب مشارکت حداکثری مردم برگزار کنیم و جبهه متحد در استان تلاش می کند که زمینه را برای انتخاب اصلح مردم در انتخابات پیش رو فراهم کند.

