مصطفی رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از برگزاری جلسه صبح امروز چهارشنبه طراحان سئوال از رئیس جمهور قبل از برگزاری جلسه علنی مجلس خبر داد و گفت: در این جلسه بحث های مختلفی صورت گرفت اما آنچه روشن بود این نکته بود که طراحان سئوال از رئیس جمهور از پاسخ هایی که از نمایندگان دولتی شنیده اند رضایت نداشتند و نمایندگان دولت نتوانستند پاسخ های قانع کننده ای به سئوالات بدهند.

وی ادامه داد: بیش از 40 نفر از طراحان سئوال از رئیس جمهور حضور داشتند و قرار شد روز شنبه در جلسه دیگری مشخص شود کدامیک از سئوالات اهمیت بیشتری دارد تا برای ارائه در صحن به هیئت رئیس مجلس ارائه شود و رئیس جمهور با حضور در مجلس پاسخگوی این سئوالات باشد.

رضا حسینی در پاسخ به این سئوال که در زمان کنونی احتمال می دهد کدامیک از سئوالات به صحن مجلس کشیده شود، گفت: آنچه مشخص است تاکید مجلس و طراحان سئوال از رئیس جمهور، پیگیری تخلفات قانونی در حوزه دولت است. مهمترین بحث از مباحث مطرح شده در کمیسیون های تخصصی در خصوص طرح سئوال از رئیس جمهور بحث مربوط به عدم اعتبارات مترو و 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور است که در این موارد صراحتا قانون را زیر پا گذاشت.

وی گفت: با توجه به اینکه در شرایط خاصی به سر می بریم اولویت بندی بین سئوالات برای ما مهم است بنابراین مقرر شد روز شنبه نسبت به این موضوع تصمیم گیری کنیم و گزارشی به رئیس مجلس ارائه کنیم تا بر اساس آن زمان حضور رئیس جمهور در مجلس مشخص شود.

به گزارش مهر، در صورت ارائه گزارش به صحن مجلس و درخواست طراحان برای حضور رئیس جمهور در صحن علنی، رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد تا در صحن مجلس حاضر شود و به سئوالات پاسخ دهد.

طبق آیین نامه مجلس اگر در هفته آینده این درخواست به رئیس جمهور ابلاغ شود احتمالا نیمه دوم اسفند زمان حضور رئیس جمهور در مجلس خواهد بود.



به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر 30 آذر ماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد و کمیسیون های مذکور ظرف یک هفته باید طرح سئوال از رئیس جمهور را بررسی و گزارش آن را ارائه دهند. در صورتی که سئوال کنندگان از پاسخ های داده شده در کمیسیون ها توسط نمایندگان دولت قانع نشوند گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود و طبق ماده 197 آیین نامه این گزارش در صحن اعلام می شود و به رئیس جمهور ارسال خواهد شد. پس از آن رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه در صحن علنی مجلس حضور و پاسخگوی نمایندگان باشد.

علی مطهری نماینده تهران 5 تیرماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور را با 100 امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. مهمترین محورهای این طرح تخلفات قانونی دولت از جمله عدم اجرای قانون مترو و عدم معرفی وزیر ورزش در مهلت قانونی و مقاومت 11 روزه رئیس جمهور در برابر حکم رهبر انقلاب مبنی بر ابقای مصلحی وزیر اطلاعات و نحوه عزل متکی وزیر سابق امور خارجه و همچنین مسائل مربوط به امور فرهنگی از جمله اجرای قانون عفاف و حجاب در کشور بود.



پس از آنکه طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی طراحان به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، برخی اعضای هیئت رئیسه با تایید تحویل این طرح به محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از پس گرفتن امضاهای این طرح خبر دادند و پیگیری آن را در شرایط کنونی مناسب ندانستند.



به دنبال این اظهار نظرها، علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان کسی که مسئولیت جمع آوری امضاها را بر عهده داشت طی نامه ای به هیئت رئیسه نسبت به این موضع گیری ها انتقاد کرد.



وی اینگونه اظهارات را عدم رعایت بی طرفی از سوی هیئت رئیسه مجلس خوانده و تاکید کرده بود اینگونه اظهارات مقدمه اعمال فشار به نمایندگان برای پس گیری امضاها است.



ادامه تلاش های هیئت رئیسه مجلس برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور موجب شد علی مطهری نماینده تهران مهر ماه سال جاری در اعتراض به تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول سوال از رئیس جمهور استعفا دهد.



نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بررسی استعفای مطهری ضمن اعلام حمایت از وی با استعفایش از نمایندگی مجلس مخالفت کردند.



طراحان سئوال از رئیس جمهور که در جلسه علنی روز یکشنبه 8 آبان ماه به دنبال تکمیل تعداد امضاهای مورد نیاز برای این طرح بودند پس از آنکه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانونی) رساندند، طرح مذکور را به محمدرضا باهنر نائب رئیس مجلس تقدیم کردند.



پس از آن هیئت رئیسه مجلس از رسیدن امضاهای طرح سئوال از رئیس جمهور به 69 امضا خبر داده و اعلام کرده بود که این طرح از نصاب لازم افتاده است.



بالاخره 30 آذر ماه سال جاری طرح سئوال از رئیس جمهور که با 79 امضا به هیئت رئیسه مجلس رسیده بود به 6 کمیسیون مجلس ارجاع شد.