20 مورد سقوط بهمن در محور کرج- چالوس /جاده چالوس باز شد

محمد مکوندی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش شدید برف که از بامداد دیروز آغاز شده بود، اظهار داشت: بارش شدید برف همراه با کولاک که از بامداد روز گذشته آغاز و تا ساعت 8 شب ادامه داشت، موجب شد که راهداری استان برای پیشگیری از خطرات احتمالی از ساعت 10 شب محور کرج- چالوس را مسدود کند.

وی گفت: این اقدام به دلیل بارش شدید برف و سقوط پی در پی بهمن و پیش بینی احتمال وقوع خطر صورت گرفت.

مکوندی افزود: از ساعت 9 شب تا سه بامداد 20 مورد سقوط بهمن در این محور گزارش شد و بیش از 60 دستگاه خودرو که در راه مانده بودند با پاکسازی راهها و به کمک نیروهای راهداری از مناطق پرخطر دور و به نقاط امن هدایت شدند.

مکوندی در ادامه از گرفتار شدن دو دستگاه خودروی سواری در بهمن و کولاک جاده چالوس در شب گذشته خبر داد و البته افزود: با حضور به موقع نیروهای راهداری این خودروها نیز نجات پیدا کردند و به مسیرهای امن و قابل تردد هدایت شدند.

به گفته مکوندی کولاک و بهمن روز گذشته خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.

وی یادآور شد: با پاکسازی محور کرج- چالوس ازبرف و کولاک این محور هم اکنون باز و قابل تردد است.

مکوندی گفت: بارش شدید برف که از بامداد روز گذشته در حوزه راههای استحفاظی استان البرز آغاز شده بود موجب کندی زیاد در تردد و عبور و مرور خودروها شد که این راهها هم اکنون پاکسازی شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان البرز ضمن توصیه به رانندگان که از سفرهای غیرضروری بپرهیزند، از آنها خواست با تجهیزات کامل زمستانی و با رعایت نکات ایمنی اقدام به سفر کنند.

وی افزود: با در نظر گرفتن تداوم بارشها در روزهای پایانی هفته تقاضا می شود رانندگان با تجهیزات کامل در مسیرهای پرخطر و کوهستانی تردد کنند.