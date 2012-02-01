مسعود شجاعی طباطبائی؛ هنرمند کاریکاتوریست و مدیر خانه کاریکاتور ایران به خبرنگار مهر گفت: نخستین جشنواره کاریکاتور نوروز در ایران برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره بررسی یکی از اعیاد مهم ایرانیان است و می‌خواهیم که این مراسم از دیدگاه هنرمندان کاریکاتور مورد بررسی قرار گیرد.

وی در مورد بخش‌های این جشنواره توضیح داد:‌ بخش اصلی با موضوع "نوروز در ایران" و بخش ویژه با موضوعات "بیداری اسلامی" و "سال جهاد اقتصادی" در این جشنواره موضوعات جشنواره هستند.

شجاعی طباطبایی ادامه داد: هر هنرمند می‌تواند حداکثر پنج اثر در هریک از موضوعات به دبیرخانه جشنواره ارسال کند. همراه آثار باید نام و نام خانوادگی، یک قطعه عکس، آدرس و تلفن تماس نیز باید ارسال شود. به کلیه شرکت کنندگانی که آثارشان به نمایشگاه راه یابد یک نسخه کتاب نمایشگاه اهداء می شود.

وی در مورد جوایز این جشنواره توضیح داد: نفر اول: بیست میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس جشنواره، نفر دوم: پانزده میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس جشنواره، نفر سوم: ده میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس جشنواره، جایزه ویژه بیداری اسلامی: ده میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس جشنواره و جایزه ویژه سال جهاد اقتصادی: ده میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس جشنواره خواهند گرفت.

مدیر خانه کاریکاتور ایران در پایان در مورد زمان مهلت ارسال آثار به جشنواره گفت: 15 اسفند امسال آخرین مهلت ارسال آثار هنرمندان به جشنواره است.