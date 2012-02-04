آرزوی بزرگ من کسب طلای کاراته جهان است/ برای تغییر وزن تصمیمی ندارم

ذبیح الله پورشیب ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: تمرینات خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی آغاز کرده ام و با قدرت برای رسیدن دوباره به اردو آماده سازی تلاش می کنم.

وی ادامه داد: 10 ماه فرصت دارم تا خودم را برای حضور در مسابقات جهانی آماده کنم، به امید خدا و با انجام تمرینات منظم و انگیزه زیادی که برای کسب مدال طلا در این رقابتها دارم امیدوارم به این مهم دست یابم.

دارنده مدال طلای قهرمانی آسیا در سال 2011 در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسابقات جهانی فرانسه نخستین تجربه ام خواهد بود و می خواهم در اولین حضورم به مدال طلا برسم. شش مدال طلا، نقره و برنز از رقابتهای قهرمانی جوانان و امیدهای جهان در دو بخش تیمی و انفرادی کسب کرده ام و حالا نوبت بزرگسالان جهان است.

پورشیب در مورد تغییر وزن خود نیز گفت: کارشناسان و مربیان به من پیشنهاد حضور در یک وزن پایین تر را دادند که برایم مبارزه در این وزن آسان تر خواهد بود، اما هنوز تصمیمی در این خصوص تصمیم نگرفته ام. معتقدم کسی که بخواهد به مدال طلا برسد تمام مشکلات و سختی ها را تحمل می کند و اگر می خواهد بهترین باشد باید مقابل بهترین ها پیروز می شود.

عضو تیم کاراته مقاومت در خصوص هفته پایانی سوپر لیگ گفت: دو بازی سخت مقابل تیم های مناطق نفت خیز و پاس همدان داریم که حکم فینال را برای ما دارد. دور رفت مقابل تیم پاس همدان که تیم جوان و با انگیزه ای است باختیم، اما مقابل تیم با تجربه و عنوان دار مناطق نفت خیز جنوب که چند کاراته کای باتجربه و ملی پوش را هم در ترکیب خود دارد به برتری رسیدیم.

وی در خصوص این دوره از سوپرلیگ گفت: امسال لیگ با نظم و انضباط خوبی نسبت به دوره های گذشته برگزار شد اما پدیده ای در این دوره نداشتیم و بازیکنی را ندیدم که با قاطعیت در تمام بازیها پیروز شده و از میدان خارج شود.