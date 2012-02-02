اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته قرآن و هیئتهای مذهبی ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ائمه جماعات مساجد، روحانیون مستقر و اعزامی، هیئت های مذهبی و مساجد فعال و محوری با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان 67 عنوان برنامه محوری و 96 برنامه قرآنی را در این دهه برگزار می کند.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی برگزاری همایش نقش زنان در انقلاب اسلامی، جشنواره قرآنی جوان، نمایشگاه عفاف و حجاب، محافل انس با قرآن با حضور قاریان برتر کشوری، اجرای مسابقات حفظ و تفسیر قرآن کریم، اذان، خاطره نویسی، تجلیل از قرآن آموزان و برپایی ایستگاه های صلواتی و جشن های انقلاب را از جمله برنامه های اجرایی کمیته قرآن و هیئت های مذهبی ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاری برشمرد.

اروجی به اعزام 257 روحانی و مبلغ هم زمان با هفته وحدت و دهه فجر انقلاب اسلامی به مناطق شهری و روستایی چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و افزود: این تعداد روحانی و مبلغ با حضور در اماکن مذهبی و فرهنگی استان، سیره عملی، فضایل اخلاقی و معنوی امام خمینی(ره) و مسئله ولایت را با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده تشریح و به تبیین تطبیقی فتنه‌ها علیه انقلاب اسلامی با صدر اسلام، ولایت فقیه و جامعیت آن، بررسی موضوع بیداری اسلامی می پردازند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری معرفی دستاوردهای معنوی و قرآنی، روشنگری نقش هیئت های مذهبی و تشکلهای دینی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، شناساندن هرچه بیشتر جایگاه رفیع قرآن و هیئت های مذهبی به جوانان و فراهم سازی زمینه نقش آفرینی خود جوش خدمتگزاران قرآنی در برگزاری شایسته تر مراسم سالگرد پیروزی انقلاب را از مهمترین اهداف برنامه های فرهنگی دهه فجر بیان کرد.

1400هیئت مذهبی در چهارمحال و بختیاری دهه فجر را گرامی می ‌دارند

معاون فرهنگی، پژ‍وهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از همکاری بیش از هزار و 400 هیئت مذهبی در برگزاری مراسم گرامیداشت دهه فجر در این استان خبر داد.

حجت‌الاسلام سید محمد میربد با تأکید بر احیا و استمرار ارزش‌های انقلاب اسلامی و ضرورت حضور همه جانبه مردم در آیین های گرامی داشت دهه ی فجر انقلاب اسلامی گفت: هیئت های مذهبی این استان هم زمان با سی و سومین فجر پیروزی، ویژه برنامه‌های متنوعی را در بیش از 800 مسجد و 50مؤسسه قرآنی برگزار می کنند.

وی افزود: در دهه فجر امسال برنامه های فرهنگی مختلفی همچون جشنواره قرآنی جوان، نمایشگاه عفاف و حجاب، محافل انس با قرآن با حضور قاریان برتر کشوری، مسابقات حفظ و تفسیر قرآن کریم، اذان، خاطره نویسی، مراسم تجلیل از قرآن آموزان و برپایی ایستگاه های صلواتی و جشن های انقلاب در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

میربد با بیان اینکه دهه فجر بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ انقلاب و امام خمینی (ره) به نسل جوان است، افزود: به منظور افزایش کیفی برنامه‌های فرهنگی و قرآنی دهه فجر، افزون بر 70 مبلغ توانمند هم به مناطق شهری و روستایی اعزام شده اند.

کسب رتبه برتر کشوری حوزه انفورماتیک تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

کارشناس انفورماتیک سازمان تبلیغات چهار محال و بختیاری گفت: این حوزه در ارزیابی عملکرد شاخص‌های حوزه انفورماتیک در سال 1389 در میان 30 استان، رتبه برتر کشوری را کسب کرد.

سید حمید رضوی، وضعیت سخت افزار سرور‌ها، نرم افزار و اتوماسیون، وضعیت شبکه استان، مدیریت اینترنت و امنیت اطلاعات را از شاخص‌های ارزیابی این حوزه در کسب رتبه برتر کشوری برشمرد و گفت: حوزه انفورماتیک تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با کسب 96 امتیاز از مجموع 100 امتیاز بالاتر از استان تهران در جایگاه نخست ارزیابی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد:حوزه انفورماتیک تبلیغات اسلامی استان در سال های 1388 هم موفق به کسب رتبه عالی در بین ادارات تبلیغات اسلامی کشور شد.