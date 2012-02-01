بهره برداری و کلنگ زنی 1086 پروژه دهه فجر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح چهارشنبه در گفتگوبا خبرنگاران افزود: این طرحها شامل پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی است که در دهه فجر بهره برداری یا کنلگ زنی می شود.

وی با اعلام اینکه برای اجرایی شدن این طرحها بیش از 8 هزار و 99 میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: از مجموع طرحها حدود 920 طرح افتتاحی است که برای آن چهار هزار و 638 میلیارد ریال و برای 166 طرح کلنگ زنی نیز 460 میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است

قناعت افزود: طرحهای عمرانی، تولیدی و اقتصادی برای هزار و 842 نفر شغل ایجاد کرده است و پروژه های کلنگ زنی نیز برای 474 نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

استاندار گلستان گفت: از 920 طرح عمرانی، تولیدی و اقتصادی که در دهه فجر در استان افتتاح می شود 461 طرح در بخش عمرانی و 471 طرح نیز در بخش تولیدی و اقتصادی است.

قناعت ادامه داد: همچنین از 166 پروژه کلنگ زنی نیز 146 طرح در بخش عمرانی و پروژه تولیدی و اقتصادی است.

وی افزود: این طرحها در حوزه راه و شهرسازی، گاز رسانی، آب منطقه ای، آب و فاضلاب، برق، صنعت ، گردشگری و... است.

استاندار گلستان گفت: بخشی از این پروژه های در دهه فجر، بخشی نیز تا پایان سال همزمان و بخشی نیز در سفر دولت به استان اجرایی می شود.

قناعت همچنین به بحث انتخابات اشاره کرد و افزود: انتخابات از موضوعات اساسی و اصلی کشور است و باید برای مشارکت بیشتر مردم در این رویداد برنامه ریزی شود.

وی گفت: نظام اسلامی متکی بر آرای مردم است و تنها نظامی است که از پشتوانه بالای مردمی برخوردار است.

استاندار گلستان افزود: دشمنان تلاش زیادی بخرج داده اند که انتخابات با مشارکت حداقلی انجام شود ولی تجربه نشان داده که ایران اسلامی در تمامی انتخابات بالاترین مشارکت را داشته است.