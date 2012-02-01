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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

قناعت خبر داد:

بهره برداری و کلنگ زنی 1086 پروژه دهه فجر در گلستان

بهره برداری و کلنگ زنی 1086 پروژه دهه فجر در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان، تعداد پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی دهه مبارک فجر در استان را هزار و 86 پروژه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح چهارشنبه در گفتگوبا خبرنگاران افزود: این طرحها شامل پروژه های عمرانی، تولیدی و اقتصادی است که در دهه فجر بهره برداری یا کنلگ زنی می شود.

وی با اعلام اینکه برای اجرایی شدن این طرحها بیش از 8 هزار و 99 میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: از مجموع طرحها حدود 920 طرح افتتاحی است که برای آن چهار هزار و 638 میلیارد ریال و برای 166 طرح کلنگ زنی نیز 460 میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است

قناعت افزود: طرحهای عمرانی، تولیدی و اقتصادی برای هزار و 842 نفر شغل ایجاد کرده است و پروژه های کلنگ زنی نیز برای 474 نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

استاندار گلستان گفت: از 920 طرح عمرانی، تولیدی و اقتصادی که در دهه فجر در استان افتتاح می شود 461 طرح در بخش عمرانی و 471 طرح نیز در بخش تولیدی و اقتصادی است.

قناعت ادامه داد: همچنین از 166 پروژه کلنگ زنی نیز 146 طرح در بخش عمرانی و پروژه تولیدی و اقتصادی است.

وی افزود: این طرحها در حوزه راه و شهرسازی، گاز رسانی، آب منطقه ای، آب و فاضلاب، برق، صنعت ، گردشگری و... است.

استاندار گلستان گفت: بخشی از این پروژه های در دهه فجر، بخشی نیز تا پایان سال همزمان و بخشی نیز در سفر دولت به استان اجرایی می شود.

قناعت همچنین به بحث انتخابات اشاره کرد و افزود: انتخابات از موضوعات اساسی و اصلی کشور است و باید برای مشارکت بیشتر مردم در این رویداد برنامه ریزی شود.

وی گفت: نظام اسلامی متکی بر آرای مردم است و تنها نظامی است که از پشتوانه بالای مردمی برخوردار است.

استاندار گلستان افزود: دشمنان تلاش زیادی بخرج داده اند که انتخابات با مشارکت حداقلی انجام شود ولی تجربه نشان داده که ایران اسلامی در تمامی انتخابات بالاترین مشارکت را داشته است.

کد مطلب 1522549

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