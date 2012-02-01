354 تبعه خارجی غیرمجاز در کرمان دستگیر شدند

سرهنگ عبدارضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: با توجه به تبعات حضور تبعات خارجی غیرمجاز در کشور با تمام توان در مقابل ورود اتباع بیگانه غیر مجاز به داخل کشور ایستاده ایم و برخورد خواهیم کرد.

سرهنگ ناظری با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان کرمان ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل ورود افاغنه به این استان مجاورت با مرزهای شرقی کشور است.

وی گفت: اشغال بعضی از فرصت های شغلی، ایجاد اشتغال کاذب و ناامنی از جمله تبعات ورود اتباع بیگانه غیر مجاز به کشور است.

این مسئول انتظامی همچنین با اشاره به ادامه طرح ارتقاء امنیت در استان کرمان گفت: طی مدت مذکور نیروی انتظامی استان کرمان موفق به دستگیری 102 سارق و 73 نفر قاچاقچی در این استان شده اند.

سرهنگ ناظری ابراز داشت: از جمله اهداف اجرای این طرح در استان کرمان ارتقاء سطح امنیت در جامعه، برخورد قاطع با مفاسد اجتماعی و ارازل و اوباش و پاکسازی جامعه از وجود مجرمان است.

وی با اشاره به کشف 71 فقره سرقت ابراز داشت: از ابتدای بهمن ماه سال جاری تا کنون سه شرور به هلاکت رسیده و چهار گروگان رهایی یافتند.

سرهنگ ناظری با اشاره به اثرا مثبت اجرای طرح مذکور در جامعه گفت: نیروی انتظامی استان کرمان تمام توان خود را برای برقراری هر چه بیشتر امنیت در سطح استان به کار می گیرد.

