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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

ناظری در گفتگو با مهر:

354 تبعه خارجی غیرمجاز در کرمان دستگیر شدند

354 تبعه خارجی غیرمجاز در کرمان دستگیر شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون پلیس کرمان از دستگیری 354 تبعه خارجی غیر مجاز طی هفته اول بهمن ماه در کرمان خبر داد.

سرهنگ عبدارضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: با توجه به تبعات حضور تبعات خارجی غیرمجاز در کشور با تمام توان در مقابل ورود اتباع بیگانه غیر مجاز به داخل کشور ایستاده ایم و برخورد خواهیم کرد.

سرهنگ ناظری با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان کرمان ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل ورود افاغنه به این استان مجاورت با مرزهای شرقی کشور است.

وی گفت: اشغال بعضی از فرصت های شغلی، ایجاد اشتغال کاذب و ناامنی از جمله تبعات ورود اتباع بیگانه غیر مجاز به کشور است.

این مسئول انتظامی همچنین با اشاره به ادامه طرح ارتقاء امنیت در استان کرمان گفت: طی مدت مذکور نیروی انتظامی استان کرمان موفق به دستگیری 102 سارق و 73 نفر قاچاقچی در این استان شده اند.

سرهنگ ناظری ابراز داشت: از جمله اهداف اجرای این طرح در استان کرمان ارتقاء سطح امنیت در جامعه، برخورد قاطع با مفاسد اجتماعی و ارازل و اوباش و پاکسازی  جامعه از وجود مجرمان است.

وی با اشاره به کشف 71 فقره سرقت ابراز داشت: از ابتدای بهمن ماه سال جاری تا کنون سه شرور به هلاکت رسیده و چهار گروگان رهایی یافتند.

سرهنگ ناظری با اشاره به اثرا مثبت اجرای طرح مذکور در جامعه گفت: نیروی انتظامی استان کرمان تمام توان خود را برای برقراری هر چه بیشتر امنیت در سطح استان به کار می گیرد.
 

کد مطلب 1522562

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