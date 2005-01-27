سلاح مقاومت تنها سلاح ملت فلسطين است/ حماس آتش بس مجاني را نمي پذيرد/ مقاومت ملت فلسطين دستورشكل گيري خود را از يك نفر دريافت نكرد

سامي ابوزهري سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) درگفتگوي اختصاصي با خبرنگاربخش بين الملل خبرگزاري "مهر" درمورد آتش بس يا آنچه از آن به نام " آرام سازي صحنه" نام برده مي شود، گفت :اين مسئله از طرف ابو مازن مطرح وبا ما درميان گذاشته شده ولي موضع ما درحماس اين است كه ما آتش بس مجاني نمي دهيم.



وي افزود:ماتنها درشرايطي آمادگي اعلام آتش بس را داريم كه طرف اشغالگرمتعهد شود تمامي انواع تجاوزات خود راعليه ملت فلسطين متوقف كند وخواسته ها وشرايط ما را هم بپذيرد ودررأس خواسته هاي ما آزادي تمامي اسراي فلسطيني دربند است.

وي درپاسخ به اين سوال كه حماس چند دورمذاكره با ابومازن داشته اين مذاكرات را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ اظهارداشت: مذاكرات ما با رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين حول چند محورمهم برگزارشد كه يكي از مهمترين دستوركارهاي اين مذاكرات نحوه سامان دهي به وضعيت داخلي فلسطينيان، اصلاحات داخلي ونيزنحوه مشاركت سياسي ما ازطريق بازسازي ساختاي و ايدئولوژيك سازمان آزاديبخش فلسطين است .

همچنين نحوه آماده سازي وبرگزاري انتخابات شوراي شهر وپارلماني آينده هم مورد بررسي قرار گرفت ومقررشد اين انتخابات درچارچوب قوانين كه مورد قبول تمامي طرفهاست برگزار شود.

سخنگوي حماس ازپاسخ دادن به اين سوال كه آيا اگراسرائيل تمامي اسراي فلسطيني را آزاد كرد شما آمادگي داريد آتش بس كاملي را با اسرائيل داشته باشيد وحتي وارد تشكيلات خود گردان شويد امتناع كرد اما بيان داشت: البته ما وارد ساختار تشكيلات خودگردان نخواهيم شدما درانتخابات كه قرار است با قوانين جديدي كه هيچ ارتباطي به اسلوهم ندارد برگزار شود، شركت كنيم . اكنون گروهي سرگرم تدوين اين قوانين وآماده سازي براي برگزاري اين انتخابات هستند.

البته ما وارد موسساتي چون سازمان آزاديبخش فلسطين خواهيم شد كه البته چنين سازمان هايي هيچ ارتباطي با تشكيلات خودگردان ندارد همانگونه كه ما اعلام كرده ايم اگر ساختار سازمان آزاديبخش فلسطين بازسازي شود ما وارد ساختار آن خواهيم شد.

سامي ابوزهري درپاسخ به سوال خبرگزاري "مهر" مبني براينكه ابومازن پس ازآنكه موفق شد نيروهاي امنيتي تشكيلات خودگردان را درمراكز حساس اين مناطق خودگردان مستقر كند اعلام كرده است در فاز دوم قصد دارد بجز تسليحات نيروهاي پليس بقيه سلاح هاي موجود درجامعه فلسطيني را جمع آوري كند كه البته سلاح هاي گروه هاي فلسطيني ازجمله حماس وجهاد اسلامي هم شامل آن مي گردد آيا شما حاضر به پذيرش چنين مسئله اي هستيد؟ اظهارداشت: سلاح مقاومت سلاح ملت فلسطين است وبه هيچ عنوان ودرهيچ شرايطي نمي توان آنرا جمع آوري كرد زيرا اين سلاح تنها براي دفاع از مردم فلسطين مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي افزود: مقاومت ملت فلسطين دستورشكل گيري خود را از يك نفر دريافت نكرده است كه امروز با دستوريك نفر به كار خود پايان دهد از اينرو هيچ نگراني در اين چارچوب وجود ندارد زيرا فكر نمي كنم ابو مازن يا هرشخص ديگري حتي به چنين مسئله اي هم بيانديشند.