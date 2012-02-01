امیدوار به بازگشت بازیکنان غایب هستم/ شرایط عالی نداریم اما امیدواریم

فرزاد کوهیان که تیمش پس از دیدار دو هفته پیش برابر همیاری زنجان هیچ تمرینی برگزار نکرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه از دو روز پیش تمرینات ذوب آهن آغاز شد، اظهارداشت: البته با مشکلات و روزهای پر دغدغه‎ای که پشت سرگذاشتیم نمی‏توانیم با دو روز تمرین به آمادگی سابق برسیم اما همینکه به این مرحله رسیدیم جای خرسندی دارد.

وی به غیبت اوشین ساهاکیان و آرن داوودی اشاره کرد و یادآور شد: این دو بازیکن به خاطر شرایط موجود از تیم جدا شدند و با وجود از سرگیری تمرینات هنوز به ترکیب ملحق نشده‏اند. جای آنها در ترکیب تیم خیلی خالی است. امیدوارم تا پیش از دیدار روز پنجشنبه ساهاکیان و داوودی به ترکیب تیم ملحق شوند تا حداقل ترکیب کامل را در اختیار بگیریم.

سرمربی تیم بسکتبال در مورد دیدار برابر شهرداری گرگان که روز پنجشنبه برگزار می‏شود، توضیح داد و گفت: البته برای این این بازی تمرین زیادی نداشتیم اما سعی داشتیم به هماهنگی لازم دست یابیم. امیدوارم تمرکز لازم را در این بازی داشته باشیم تا به نتیجه برسیم به خصوص اینکه در دور رفت هم مغلوب شده بودیم. در کل شرایط تیمی‎مان خیلی عالی نیست اما امیدواریم بازگشت خوبی داشته باشیم.

کوهیان تاکید کرد: بازیکنان شهرداری گرگان با انگیزه می‎جنگند. این تیم بازیکنان پیرامونی خوبی دارد و کادر فنی با تجربه‎ای هم در اختیار دارد. قطعا بازی راحتی پیش رو نداریم.

وی به دیدارهای معوقه‎اش برابر پویا و ماهان اشاره کرد و اظهارداشت: امیدوارم با جلساتی که در باشگاه برگزار شده است از این پس تمام دیدارهای‎مان در موعد مقرر برگزار شود تا شرایط‎‎‌مان در لیگ برتر از این بدتر نشود. در کل شرایط ما متفاوت از دیگر تیم‎هاست. به خاطر مشکلاتی زیادی که داشتیم توجه ویژه‎ای لازم است تا به شرایط به نسبت خوب گذشته بازگردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز پنجشنبه تیم ذوب آهن در اصفهان به مصاف شهرداری گرگان می‎رود.