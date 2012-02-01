مسئولان کنونی کشور ملزم به ارائه فهرست اموال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی از مواد اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که پیش از این در مجلس به تصویب رسیده بود و به خاطر اصرار مجلس بر برخی مواد این لایحه و ایراد شورای نگهبان به آن مواد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده بود در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان باید پیش از ارسال این طرح به مجمع ابهام ماده 2 این طرح را برطرف می کردند.

بر اساس ماده 2 به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان نظام و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.

نمایندگان برای رفع ابهام این ماده مصوب کردند که طبق این قانون یکی از شرایط تصدی سمت های موضوع این قانون و ادامه تصدی آنها اعلام فهرست اموال و دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.

با تصویب این اصلاحیه مسئولان کنونی مشمول این طرح نیز باید فهرست دارایی های خود را اعلام کنند.

این طرح از این پس باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد.