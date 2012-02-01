به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد که صبح امروز چهارشنبه به همراه اعضای کابینه برای ارائه لایحه بودجه سال 91 در مجلس شورای اسلامی حاضر شد، با تسلیت شهادت امام حسن عسکری را تسلیت و آغاز دهه مبارک فجر را تبریک و تهنیت گفت و افزود: امیدوارم فجر 33 الهام بخش تر از گذشته راه امام و شهدا را به جهانیان معرفی کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به آغاز امامت امام عصر (عج) از فردا گفت: انقلاب اسلامی دنبال همان ارزشها و اصولی است که پیامبر و ائمه بنیان گذاری کردند. امروز انقلاب ما با هدف بازگشت به راه انبیاء، اخلاق، عدالت، فداکاری، ایثارگری، تعالی جامعه و عشق و محبت برپا شده است. همه این ارزشها بر پایه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی متبلور شد و راه جدیدی را پیش روی بشریت قرار داد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی باید دعوت کننده به حق، عدالت، کرامت اسلامی و مقابله با ظالمان و دفاع از مظلومان و یگانه پرستی و محبت باشد، افزود: امروز در خلأیی که به واسطه محو مارکسیسم و افول لیبرالیسم و اومانیسم بوجود آمده است مسئولیت انقلاب سنگین تر است. دهه فجر نیز دهه تجدید بیعت با همه آرمانها و اهداف بلند امام (ره) و شهیدان است.

احمدی نژاد در بخش دیگر سخنانش سال 90 را سالی سرشار از فراز و نشیب برای جهان و ملت ایران خواند و گفت: سال 90 سالی سرشار از کار و تلاش و دستاوردهای گوناگون برای ملت ایران بود، سالی که ملت ایران در یکی از شدیدترین شرایط سخت بین المللی و تحت فشار دشمنان داخلی و خارجی توانست دستاوردهای زیادی به دست آورد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سال 89 به بیش از 7.3 دهم درصد رسید، ابراز امیدواری در سال 90 نیز همین آهنگ پیش رود و گفت: دولت طی 2 سال بیش از 2 میلیون و 800 هزار مسکن در دستور کار قرار داد که بخش عظیمی از آن در حال تحقق است. همچنین در سال 90 اجرا شدن طرح هدفمندی یارانه ها در گام اول منجر به این شد که ضریب جینی به بیش از 0.38 کاهش یابد.

رئیس کابینه دهم از صرف جویی ارزی 15 میلیارد دلاری ظرف 12 ماه خبر داد و در اشاره به اقدامات دولت برای کوچک کردن دولت به یادآوری کاهش 5 درصدی نیروهای انسانی در دولت در یکسال و ادغام چهار وزارتخانه در یکدیگر پرداخت و با اشاره به تحقق دولت الکترونیک گفت: حلقه ارائه الکترونیکی خدمات دولت در سال 90 کامل خواهد شد.

وی از عبور صادرات غیرنفتی کشور از مرز 35 هزار میلیارد دلار طی 10 ماه خبر داد و گفت: در حالی که واردات کالا به کشور در این دوره 5.75 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین ترکیب صادرات کالای غیرنفتی اصلاح شده است به طوری که 50 درصد کالا با ارزش افزوده بالا و 40 درصد کالا با ارزش افزوده متوسط بوده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه هم اکنون 3400 کالا به 160 کشور جهان صادر می شود، گفت: در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با افزایش قابل توجه کالاهای اساسی و پایه در کشور مواجهیم. تولیدات کشاورزی از مرز 118 میلیون تن و تولیدات باغی از مرز 17.5 میلیون تن گذشته است. زمانی واردکننده مرغ بودیم اما امروز مرغدارانمان آماده صادرات مرغ هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه سطح آبیاری های تحت فشار از 1.1 میلیون تن عبور کرده است، به پیشرفتها در بخش علم و فناوری نیز اشاره کرد و درباره حوزه هایی نظیر بورس و اشتغال نیز گفت: بورس ایران طی دو سال متوالی از موفق ترین بورسهای دنیا بوده که این نشانه نشاط اقتصادی کشور است. همچنین برای اشتغال 2.5 میلیون نفر برنامه ریزی شد که علی رغم مشکلات مصنوعی و غیرمصنوعی ایجاد شده به این هدف برسیم.

وی از ارائه لایحه مالیاتی و لایحه نظام بانکی به مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امسال به لحاظ شاخص های اقتصادی و تحولی سال خوبی را پشت سر گذاشتیم در حالی که وضعیت منطقه و جهان در جهت عکس حرکت می کرد.

احمدی نژاد محور اصلی لایحه بودجه 91 را رسیدن به رشد 8 درصد دانست و کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و رشد عدالت را از سایر محورهای این بودجه خواند و ابراز امیدواری کرد در پایان سال 91 ضریب جینی به کمتر از 0.37 کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به ادامه مسکن مهر و ادامه یارانه های نقدی و ادامه حمایت از سرمایه گذاری ها از دیگر رویکردهای لایحه بودجه 91 نام برد و گفت: افزودن 2 میلیون هکتار زمین کشاورزی به مجموعه زمین های تحت کشت کشور از دیگر توجهات این لایحه است.

رئیس جمهور به محورهایی نظیر بودجه فرهنگی با رویکرد تقویت وحدت ملی و هویت ایرانی اسلامی، حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی به صورت تعاونی و غیرتعاونی، تقویت زیرساخت ها برای انسجام ملی و اعتلای هویت جوانان متناسب با آرمانهای بللند انقلاب، تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در عرصه عمومی، افزایش تولیدات و صادرات کشور، ارتقای سهم علمی کشور در تولیدات علمی جهان، افزایش نشاط اجتماعی با تاکید بر برنامه های فرهنگی و ورزشی، کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت از طریق بهبود ساختارها و فرآیندها و افزایش کمک دولت، تمرکز زدایی و توسعه اختیار استانها، گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی، حمایت از حضور فعال بخش غیر دولتی، اهتمام جدی به کاهش وابستگی دولت به نفت، تکمیل و بهره برداری از پروژه های در دست اجرا، توجه ویژه به عمران روستایی و عمران شهرهای کوچک، توانمندی دفاعی کشور و قدرت بازدارندگی، توانمندسازی نظام آموزشی، تلاش برای ضابطه مند نمودن بودجه شرکت های دولتی و کاهش هزینه های جاری آنها، پیگیری سیاست های اقتصادی متناسب با سرمایه های مادی و معنوی کشور به عنوان محورهای مورد توجه لایحه بودجه 91 اشاره کرد.

احمدی نژاد در این بخش از سخنانش گفت: این دولت عزم خود را جزم کرده تا با اصلاح ساختارها، بکارگیری توان مردم و هماهنگی بیشتر قوا با سرعت بیشتری حرکت کند. ما بدون توجه به حاشیه سازی ها درصد هستیم مسائل عینی و واقعی کشور را در دستور قرار دهیم و دنبال کنیم.

ادامه دارد.