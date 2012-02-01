110 فیلم به بخش مستند تجسمی فجر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون 110 فیلم به بخش فیلم های مستند هنرهای تجسمی رسیده و شنبه 15 بهمن ماه آخرین مهلت ارسال آثار به بخش فیلم های مستند هنرهای تجسمی است.
علیرضا قاسمخان ، مهناز شایستهفر و جواد رمضان نژاد هیات انتخاب بخش فیلمهای مستند هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر هستند که پس از پایان مهلت ارسال آثار، فیلمهای منتخب را برای نمایش در این بخش جشنواره انتخاب میکنند.
بخش فیلم مستند هنرهای تجسمی برای نخستین بار در چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر قرار گرفته است که در دو بخش فیلم مستند هنرهای تجسمی و طرح فیلم مستند تجسمی برگزار میشود و هنرمندان و فیلمسازان تا 15 بهمن ماه فرصت دارند برای ارسال آثار خود در این بخش یا کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir مراجعه کنند.
بخش فیلم های مستند هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر 5 تا 10 اسفند ماه در سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
نظر شما