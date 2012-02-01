تحول در صنعت برق خراسان جنوبی/ ظرفیت تولید برق به 752 مگاوات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیروز انقلاب شکوهمند اسلامی ایران علی رغم تحریم های اقتصادی، سیاسی و جنگ هشت ساله به برکت نظام مقدس و خدمات رسانی دولت به خصوص دولت نهم و دهم تحولات عظیمی در صنعت برق خراسان جنوبی به وجود آمد.

محمد علی ضامن در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح و مقایسه صنعت برق استان در قبل و بعد از انقلاب اظهارداشت: قبل از انقلاب 23 مگاوات برق در استان توسط نیروگاه‌های دیزلی در شهرهای بیرجند، قاین، نهبندان و فردوس تأمین و تولید می ‌شد.

وی افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیگیری مسئولان و عنایت دولت خدمتگزار به منطقه این میزان به 752 مگاوات در سال جاری رسیده است.

وی یادآور شد: در سال 84 نیز میزان برق تولیدی استان 116 مگاوات بوده که طی دولت نهم و دهم این میزان افزایش قابل توجهی یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اینکه قبل از انقلاب، استان به شبکه برق سراسری وصل نبوده است، گفت: در حال حاضر 325 کیلومتر شبکه 400 کیلوولت و یک ‌هزار و 456 کیلومتر شبکه 132 کیلوولت مرکز و شهرستان‌های استان را به شبکه سراسری برق کشور متصل کرده است.

100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان از نعمت برق برخوردارند

ضامن با اشاره به اینکه به تمام روستاهای بالای 20 خانوار استان برق رسانی شده است گفت: عملیات برق رسانی به 8 روستای بالای 10 خانوار استان تا پایان سال آینده اجرا و پرونده برق رسانی به روستاهای بالای 10 خانوار بسته خواهد شد.

وی به میزان تلفات در شبکه ‌های برق استان اشاره کرد و یادآور شد: در سال 84 میزان تلفات استان 13 درصد بوده که در حال حاضر به 7.3 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه شاخص تلفات در کشور باید از 17 به 14 درصد کاهش یابد تصریح کرد: خراسان جنوبی سومین استان در کاهش میزان تلفات بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی شاخص انرژی توزیع نشده در استان طی سال 84 را 1.5 دقیقه در روز به ازای هر مشترک اعلام کرد و گفت: این روند در سال جاری به 55 ثانیه به ازای هر مشترک کاهش یافته است.

ضامن میزان خاموشی استان در سال 84 را 90 ثانیه به ازای هر مشترک در روز دانست و گفت: در حال حاضر این میزان به 55 ثانیه رسیده است.

420 میلیار د تومان در صنعت برق استان هزینه شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در دولت های نهم و دهم بیش از 420 میلیارد تومان در صنعت برق استان سرمایه گذاری شده است.

ضامن در تشریح مصوبات سه سفر رئیس جمهور به استان افزود:350 میلیارد تومان دراجرا و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین و 70 میلیارد تومان در جهت اجرا خطوط انتقال نیرو سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: در سفر اول هیات دولت دو مصوبه و یک توافق در صنعت برق استان به تصویب رسید که از مصوبه احداث خط 400 کیلو ولت بیرجند به یزد و زابل سه پروژه احداث خطوط 400 کیلو ولت بیرجند– قاین ، 400 کیلو ولت قاین به طبس و 400 کیلو ولت بیرجند نیزتعریف و اجرا شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهارکرد: خط 400 کیلو ولت بیرجند به قاین به طول 127 کیلومتر و با اعتبار 10 میلیارد تومان درسفر دوم و خط 400 کیلو ولت قاین به طبس به طول 231 کیلومتر و با اعتبار30 میلیارد تومان در سفر دوم هیات دولت به استان به بهره برداری رسید.

وی گفت: پروژه پست 400 کیلو ولت بیرجند از مصوبات سفر اول بود که در سفر دوم کلنگ زنی و با سرمایه گذاری 25 میلیارد تومان در سفر چهارم به بهره برداری رسید.

ضامن افزود: پست 132 باقران از جمله توافقات صورت گرفته در سفر اول هیات دولت به استان بود که با 3 میلیارد تومان سرمایه گذاری در سفر دوم افتتاح و با بهره برداری از آن ظرفیت نصب شده برق در بیرجند از 60 مگاولت آمپر به 120 مگا ولت آمپر افزایش یافت.