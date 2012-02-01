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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۵

زنگ انقلاب در مدارس آذربایجان غربی نواخته شد/ آغاز جشنهای دهه فجر

زنگ انقلاب در مدارس آذربایجان غربی نواخته شد/ آغاز جشنهای دهه فجر

ارومیه - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی، نوای "زنگ انقلاب" در مدارس استان آذربایجان غربی طنین‌انداز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر: همزمان با نخستین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی و در سی و سومین سالروز ورود تاریخی رهبر کبیر انقلاب به میهن اسلامی، زنگ انقلاب همزمان در مدارس آذربایجان غربی با حضور مسئولان نواخته شد.

همچنین صبح امروز با حضور استاندار آذربایجان غربی در دبیرستان دخترانه شاهد نورالزهرا در ارومیه نوای زنگ انقلاب طنین انداز شد.

رژه موتورسواران در سطح خیابانهای شهرهای مختلف استان، اهتراز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در دانشگاهها نیز به مناسبت اولین روز از ایام الله دهه فجر انجام شد.

آذین بندی معابر، برپایی نمایشگاههای فرهنگی و تفریحی، برپایی مسابقات ورزشی و فرهنگی، برگزاری جشنهای انقلاب نیز به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز بکار کرده اند.

امسال در آذربایجان غربی 775 طرح عمرانی، تولیدی و خدماتی به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

همچنین به این مناسبت کلنگ احداث طرحهایی با سرمایه گذاری 5 هزار میلیارد ریال در شهرهای مختلف آذربایجان غربی بر زمین زده می شود.

کد مطلب 1522605

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