عنوان پزشک خانواده معنا ندارد/ سلامت مردم در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی درباره پیشنهاد اجرای برنامه پرستار خانواده گفت: بحث ما بحث پرستاری با پزشکی نیست، سلامت مردم مهم است باید به دنبال تسری مفاهیم به سطوح عامتری باشیم به این معنا، پزشک خانواده دیگر معنا ندارد، باید اسمش را تیم سلامت خانواده بگذاریم.

وی ادامه داد: در این تیم، پزشک، پرستار، ماما، کارشناس بهداشت محیط، بهداشت خانواده و... هر کدام نقش خودشان را انجام می دهند بنابراین درست نیست وقتی که عده ای بحث پزشک خانواده را مطرح می کنند ما هم در مقابل بحث پرستار خانواده را مطرح کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: ما به مفاهیم عامتری در نظام سلامت نیازداریم و با توجه به همه قابلیتها و توانمندی هایی که اکنون به آن دست پیدا کردیم باید بحث سلامت مردم را اولویت برنامه ها بدانیم.

میرزابیگی گفت: در این موضوع به مسئولان پیشنهاد می دهیم که به جای کلمه پزشک خانواده کلمه تیم سلامت خانواده را به کار ببرند در آن صورت تمام فضای برنامه هم تحت پوشش این نگاه قرار می گیرد.

وی تأکید کرد: این برنامه در دنیا به همین نام "تیم سلامت خانواده" است و کارکرد این برنامه نیز بیشتر بر محور خدمات پیشگیرانه است و به نسبت جمعیتی معینی مثلا هر 500 خانوار، یک تیم سلامت خانواده فعال می شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تشریح کرد: کار این تیم این است که این 500 خانوار را مرتب مانیتور می کنند و با آزمایشهای مختلف هر گونه علامت بیماریابی را که مشاهده می کنند، به سرعت برای درمان و پیشگیری اقدام می کنند، لذا سرانه سلامت می گیرند نه سرانه درمان.

وی اضافه کرد: در این صورت اگر بیماری مطرح شود، اعضای این تیم این مسئله را به عنوان شکست پروژه تیم سلامت خانواده تلقی می کنند و بعد از طریق سیستم ارجاع و پزشکان مرتبط قضیه پیگیری می شود.

میرزابیگی گفت: متأسفانه به خاطر نبود این سیستم در کشور ما، مردم خودشان بدون اطلاع از بیماری و سیستم بزشکی کشور در اقدام اولیه که شاید با چند مشورت و داروی ساده مشکل فرد حل شود معمولاً به سراغ پزشکان متخصص و فوق تخصص می روند و نتیجه آن هم هزینه های سنگین مالی است که به فرد، دولت و نظام سلامت تحمیل می شود.

وی ادامه داد: جزئیات برنامه تیم سلامت خانواده کاملا مشخص و تعریف شده است و بر اساس خدمات پیشگیرانه خانواده محور است، در این برنامه شرح وظایف هر یک از اعضای ا ین تیم اعم از پزشک و پرستار کاملاً مشخص است.

میرزابیگی گفت: در ابتدای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ما و تشکلات مختلف پرستاری طی طرحی کارکردهای پرستاران را در تیم سلامت خانواده بر شمردیم و به وزارت بهداشت وقت هم پیشنهاد دادیم که اسناد آن موجود است، نیازی به کار جدیدی نیست. در این طرح پیشنهادی روشهای متداول در دنیا به به صورت خدمات به روز شده و منتاسب با فرهنگ بومی خومان تعریف شده و در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت که هنوز هم می تواند ملاک عمل مسئولان اجرایی قرار گیرد.

وی درباره علت بی توجهی به این طرح نیز افزود: علت اینکه به این برنامه توجه نشد تفوق پزشکان در سیستم بهداشت و درمان کشور است، یک مدتی گفتند که پرستار را در تیم پزشک خانواده وارد می کنند. بعد از مدتی تب این بحث فروکش کرد، الان که دوباره بحث پزشک خانواده برجسته است ما قطعا پیگیر اجرای این سیاستها هستیم اما متأسفانه به علت سیطره گروه پزشکی در نظام سلامت توجه به این پیشنهادها خود به خود کمرنگ می شود.