ورزش محلات آبادان توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شیرازی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات لیگ فوتسال محلات آبادان که با حضور مسئولان شهری انجام شد، افزود: یکی از برنامه هایی که قبل از انتخاب به عنوان شهردار به شورای اسلامی شهر دادم توسعه و اشاعه فوتبال در محلات بود اگر چه فوتبال در رگ و خون مردم این دیار جاری بوده و برای خودش یک برزیل واقعی است.

وی ادامه داد: به همین دلیل در کمتر از یک سال، سه زمین چمن مصنوعی در مناطق کم برخوردار شهر به بهره برداری رسید و با توجه به اینکه در آستانه سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم تصمیم گرفته شد برای اولین بار در استان خوزستان لیگ محلات فوتبال را برگزار کنیم.



شیرازی ادامه داد: با برنامه ریزیهای انجام شده و با صرف حداقل سرمایه برای برگزاری و صرفا با هدف ایجاد نشاط و ارتقای فضای صمیمیت در میان جوانان و تامین اوقات فراغت شهروندان لیگ محلات امروز آغاز می شود.



رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان آبادان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه فوتبال شهرستان ادامه داد: در ثبت نام لیگ محلات 78 تیم ثبت نام کردند که این رقم شامل منطقه یک تعداد 26 تیم، منطقه دو 36 تیم و منطقه سه 16 تیم بود که رقم بالا و استقبال چشمگیر از این رقابتها را نشان می دهد.



شیرازی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ساخت چهار زمین چمن مصنوعی جدید دیگر در دست اقدام است، افزود: یکی از آنها در منطقه دو در سلیچ غربی در جایی که الان پارک گلستان روی خطوط نفت در حال احداث است منتهی الیه این پارک یک زمین چمن مصنوعی در حال احداث است.



جنب سینما نفت در بلوار دبستان در هسته مرکزی شهر یکی دیگر از زمین هایی بود که شهردار آبادان به آن اشاره کرد و گفت: همچنین یک زمین چمن مصنوعی برای پیشکسوتان فوتبال اختصاص داده شد زیرا برخی پیشکسوتان در یک زمین آسفالت در محل تربیت بدنی فوتبال بازی می کنند که این درخور و شایسته این افراد نبود به همین دلیل پیشنهاد دادیم و اعضای شورای شهر هم پذیرفتند.



شیرازی افزود: زمین چمن چهارم هم در کوی میثاق در حال احداث است که این منطقه در نزدیکی آرامستان قرار دارد و یکی از مناطق بسیار محروم آبادان است که این نشان می دهد سیاستگزاری شورا و شهرداری این است که فوتبال را در محلات محروم شهر توسعه دهد.