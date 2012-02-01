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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

پس از مخالفت هیئت مدیره ؛

پولادی از بلاژویچ و مسی‌ها عذرخواهی کرد/ راه حضور در پرسپولیس هموار شد

پولادی از بلاژویچ و مسی‌ها عذرخواهی کرد/ راه حضور در پرسپولیس هموار شد

هافبک تیم فوتبال مس کرمان به دلیل مسائل پیش آمده در مصاحبه هایی که در رسانه ها منتشر شده از باشگاه مس و مردم کرمان عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه عذرخواهی مهرداد پولادی از باشگاه مس و مردم کرمان آمده است:« واقعا از حمایت های همه جانبه ای که باشگاه مس کرمان طی مدت فعالیت از من داشته تشکر و قدردانی می کنم.

خاطره خوبی از باشگاه دارم و خودم را مدیون آنها می دانم و لازم می دانم از هیئت مدیره به ویژه آقایان دکتر داوری، گنجعلی خانی مدیرعامل، قائم مقام ایشان، سرمربی با تجربه ای به نام بلاژویچ و همچنین مردم مهربان و خونگرم و ورزش دوست دیار کرمان صمیمانه تشکر کنم.»

در بخش پایانی نامه آمده است:« از اینکه نتوانستم در این تیم بزرگ پاسخگوی محبت بیشمار آنها باشم، صمیمانه عذرخواهی می کنم همچنین از اینکه به من فرصت دادند بتوانم فوتبالم را ادامه دهم قدردانی می کنم.»

مهرداد پولادی که مذاکرات نهایی را با مسئولان باشگاه پرسپولیس انجام داده بود به دلیل مصاحبه علیه بلاژویچ با مخالفت اعضای هیئت مدیره برای حضور در جمع سرخپوشان مواجه شد و برای حل مشکلش مجبور به عذرخواهی از بلاژویچ و مردم کرمان شد تا شاید اجازه دهند قراردادش را با پرسپولیس ثبت کند.

کد مطلب 1522612

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