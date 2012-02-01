ابعاد شخصیتی امام (ره) باید به درستی در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده روز چهارشنبه در آیین نواختن زنگ انقلاب اسلامی در دبیرستان الزهرای ارومیه، دهه فجر را طلیعه هویت، خود باوری و تمدن سازی ملت ایران دانست و گفت: همه بر این باورند که جهان هرگز رهبری همانند وی را نخواهد دید و به فرموده مقام معظم رهبری امام خمینی ثابت نمود که می توان به مرزهای معصومیت رسید.

وی با اشاره به نقش امام راحل در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، افزود: امام خمینی (ره) با مدیریت و درایت خود انقلاب اسلامی را با توکل به خدا و وحدت و همراهی مردم به پیروزی رساند و در برهه های حساس آن را هدایت کرد.

جلال زاده گفت: امام خمینی در برابر خانواده و دوستان رئوف و در برابر دشمنان همچون فرمانده با تجربه عمل کرد و فرمان وی در آزادسازی خرمشهر، شکست حصر آبادن و نامه تاریخی به گورباچوف حاکی از این مدعا و نشان از شخصیت بی بدیل است.

وی، رهنمودهای امام خمینی(ره) را چراغ راه خودباوری و آینده سازی میهن اسلامی برشمرد و افزود: دانش آموزان و نسل جوان با مطالعه تاریخچه زندگی، دست نوشته ها، کتابها و سخنرانیها و وصیت نامه امام راحل می توانند عرصه های مختلف، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و دینی و مذهبی را طی کنند.