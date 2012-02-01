تازه ترین اقدامات برای تاسیس شرکت هواپیمایی در اردبیل

سید حسین صابری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شرکت هواپیمایی سبلان ایر اردبیل وابسته به بخش خصوصی است و برای حمایت از این طرح هم اکنون از طریق استانداری مراحل صدور مجوز شرکت را پیگیری می کنیم.

وی با بیان اینکه برای دریافت مجوز فعالیت شرکت هواپیمایی سبلان ایر نامه هایی به وزارت مسکن و راه سازی ارسال کرده ایم، افزود: یک شرکت خصوصی درخواست صدور مجوز کرده و به شدت پیگیر مسایل تاسیس این شرکت هواپیمایی است و استانداری نیز با ارسال نامه ای به وزارتخانه های مربوطه دنبال حل مشکلات موجود است.

استاندار اردبیل در پاسخ به سئوالی در مورد قول وزیر مسکن و راه سازی برای راه اندازی شرکت هواپیمایی سبلان ایر طی چند ماه آینده اضافه کرد: من سخنگوی وزیر نیستم، اما با توجه به اینکه دولت اصرار زیادی برای واگذاری بخشهای مختلف به بخش خصوصی را دارد، دریافت مجوز این شرکت هواپیمایی دور از انتظار نیست.

در اوایل سال 88 نیز منصور حقیقت پور استاندار وقت اردبیل در خصوص راه اندازی اولین شرکت هواپیمایی با مبدا اردبیل تحت عنوان "سبلان ایر" خبر داده و عنوان کرده بود که با تحقق این مهم، استان اردبیل صاحب شرکت هواپیمایی با مالکیت استانی و مبداء پروازی خواهد شد.

راه اندازی این شرکت علاوه بر توسعه گردشگری ملی و بین المللی به ویژه جذب گردشگران خارجی و توسعه بیش از پیش حوزه حمل و نقل هوایی استان، موجب خواهد شد زمینه مناسبی برای برقراری خطوط پروازی جدید از مبدا اردبیل به مقاصد مختلف از جمله نجف، دبی، کیش و... فراهم شود.

کمبودهای جاده سرچم مرتفع می شود

صابری همچنین در خصوص کمبود امکانات و تجهیزات جاده اردبیل - سرچم یادآور شد: جاده سرچم به اردبیل به صورت کامل مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون زیر بار ترافیک و عبور و مرور وسایل نقلیه قرار دارد.

وی در ارتباط با نبود سیستم روشنایی در تونلهای این جاده گفت: برای وصل برق تونلها تعریف استانداردی وجود دارد و سعی می شود سیستم روشنایی همه تونلها نصب شود.

استاندار اردبیل در مورد روشنایی جاده نیز اضافه کرد: در طول جاده روشنایی وجود ندارد اما هزینه برق کشی به جاده سرچم به اداره برق پرداخت شده و پیگیر آن هستیم.

وی با بیان اینکه پلیس راه چرخشی در جاده سرچم وجود دارد، افزود: هنوز پلیس راه ثابت در جاده سرچم وجود ندارد اما مجوز ایجاد دو واحد پلیس راه صادر شده است.

صابری با اشاره به کمبودها در جاده سرچم گفت: مجوز ایجاد راهدارخانه و چهار مجتمع خدماتی و رفاهی صادر شده و در حال حاضر نیروهای امدادی، هلال احمر و پلیس راه در کانکسها مستقر شده اند.