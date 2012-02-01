سوگواری شهادت امام حسن عسکری(ع) در هیئت مذهبی تربت حیدریه برگزار شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه در حاشیه برگزاری این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) ویژه برنامه های سوگواری وعزاداری توسط هیئات مذهبی این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام محمد رضا رحمانی افزود: این برنامه ها که به همراه مداحی و سخنرانی است،علاوه بر شهرستان تربت حیدریه در شهرستان زاوه و رشتخوار و40 روستای دارای روحانی مستقر و هجرت نیز برگزار شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از برگزاری مراسم عزاداری در مسجد جامع و مساجد محوری این شهرستان نیز خبر داد.

رحمانی گفت: به‌‌مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) مراسم عزاداری در مساجد محوری امام حسن عسکری، صاحب الزمان، جامع، قائم، امام رضا، الرضا، قائم، موسی بن جعفر، مهدیه و مسجد امام حسین این شهرستان برگزار شد.

وی تأکید کرد: این مراسم در مساجد بخش مرکزی تربت حیدریه و شهرستان های زاوه و رشتخوار و40 روستای دارای روحانی مستقر و هجرت برگزار شد.