واردات 50 میلیارد دلار و صادرات 35میلیارد دلار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس معمارنژاد امروز در حاشیه همایش روز جهانی گمرک در جمع خبرنگاران گفت: طی ده ماهه ابتدای امسال بالغ بر 50 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 5.7 درصدی مواجه بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین حجم کل صادرات کشور در همین مدت را 35 میلیارد دلار با رشد 31.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: 71 درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه ای، 17 درصد را کالاهای سرمایه ای و 11 تا 12 درصد را کالاهای مصرفی تشکیل می دهد.

وی عنوان کرد: بخش عمده کالاهای صادراتی نیز پتروشیمی، میعانات گازی، مواد معدنی و کالاهای صنعتی و سنتی بوده است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دلیل کاهش حجم واردات کشور ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها بوده است، یا خیر؟ گفت: کاهش واردات ناشی از دو پدیده یعنی کاهش مصرف برخی از اقلام مانند سوخت و گندم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها و همچنین جلوگیری از ورود کالاهای تجملی و لوکس بوده است که امسال مدیریت شده است.

رئیس کل گمرک ایران 4 مشخصه برای گمرک نوین ذکر کرد و گفت: استفاده از شیوه های نوین مدیریتی، استفاده از شیوه های فناوری های نوین، آموزش نیروی انسانی و افزایش تخصص و داشتن قوانین و مقررات شفاف از جمله این مشخصه هاست.

وی با بیان اینکه در یک بازه زمانی 3 ساله می توانیم کل این مشخصات را برای گمرک ایران مهیا کنیم افزود: بنابراین می توانیم ظرف 3 سال گمرک نوین را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آیین نامه های قانون جدید گمرکی در حال تدوین است، گفت: این آیین نامه ها سه، چهار ماه دیگر نهایی می شود.

وی ادامه داد: فاز اول کار که طراحی مفهومی است از یک ماه پیش آغاز شده و نقشه راه گمرک نوین در شش ماه آینده مشخص می شود و ظرف 2.5 سال آینده اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه شاخص سنجش گمرک زمان انجام تشریفات گمرکی است، افزود: گمرک در نظر دارد که مدت زمان انجام تشریفات گمرکی را کاهش دهد.

وی از لینک شدن گمرک، بانک مرکزی در سامانه ثبت و سفارش کالا برای تخصیص ارز کالاهای تجاری خبر داد و گفت: کلیه کالاهایی که ثبت و سفارش می شوند ارز مربوطه را دریافت خواهند کرد، در عین حال وقتی نرخ ارز یکسان یعنی 1226 تومان شده است، هیچگونه رانتی نخواهد داشت.