زنگ انقلاب در مدارس استان البرز نواخته شد

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زنگ انقلاب همزمان با آغاز دهه فجر در یکی از مدارس ساوجبلاغ به صورت نمادین نواخته شد.



وی گفت: آموزش و پرورش استان البرز ویژه برنامه زیادی برای ایام دهه فجر دارد که در زمینه ورزشی، فرهنگی، هنری، مسابقات قرآنی هستند.



آموزش و پرورش البرز 313 برنامه ویژه دهه فجر دارد



حلیمی با بیان اینکه آموزش و پرورش البرز 313 برنامه ویژه دهه فجر دارد، افزود: زیارت مرقد مطهر امام خمینی(ره) از جمله اردوهای دانش آموزی است که در دهه فجر برگزار می شود.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: همزمان با زنگ انقلاب نمایشگاه معرفی مشاغل در استان البرز نیز برپا می شود.