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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

همزمان با آغاز دهه فجر/

زنگ انقلاب در مدارس استان البرز نواخته شد

زنگ انقلاب در مدارس استان البرز نواخته شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز از نواخته شدن زنگ انقلاب در استان البرز خبر داد.

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زنگ انقلاب همزمان با آغاز دهه فجر در یکی از مدارس ساوجبلاغ به صورت نمادین نواخته شد.

وی گفت: آموزش و پرورش استان البرز ویژه برنامه زیادی برای ایام دهه فجر دارد که در زمینه ورزشی، فرهنگی، هنری، مسابقات قرآنی هستند.

آموزش و پرورش البرز 313 برنامه ویژه دهه فجر دارد

حلیمی با بیان اینکه آموزش و پرورش البرز 313 برنامه ویژه دهه فجر دارد، افزود: زیارت مرقد مطهر امام خمینی(ره) از جمله اردوهای دانش آموزی است که در دهه فجر برگزار می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: همزمان با زنگ انقلاب نمایشگاه معرفی مشاغل در استان البرز نیز برپا می شود.

کد مطلب 1522638

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