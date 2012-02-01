آخرین وضعیت پژمان نوری و ادینهو برای حضور در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در مورد احتمال جذب پژمان نوری و ادرلوسیانو ملقب به ادینهو گفت: شرایط ادینهو بازیکن سابق مس کرمان را بررسی می کنیم و پس از آن نظرمان در مورد جذب وی را اعلام خواهیم کرد.

مدیرعامل پرسپولیس در مورد جذب پژمان نوری نیز گفت: دنیزلی روی گزینه های ایرانی نظر دارد و ما هم مذاکراتی را با این بازیکن انجام داده ایم. با این حال باید بررسی کنیم که آیا قوانین لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا اجازه استفاده از این بازیکن را به ما می دهد یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که پژمان نوری مشکلی برای همراهی پرسپولیس در رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشد مذاکرات نهایی با وی را انجام خواهیم داد.