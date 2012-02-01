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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

رویانیان مطرح کرد؛

آخرین وضعیت پژمان نوری و ادینهو برای حضور در پرسپولیس

آخرین وضعیت پژمان نوری و ادینهو برای حضور در پرسپولیس

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در مورد جذب دو بازیکن مورد نظر این باشگاه توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در مورد احتمال جذب پژمان نوری و ادرلوسیانو ملقب به ادینهو گفت: شرایط ادینهو بازیکن سابق مس کرمان را بررسی می کنیم و پس از آن نظرمان در مورد جذب وی را اعلام خواهیم کرد.

مدیرعامل پرسپولیس در مورد جذب پژمان نوری نیز گفت: دنیزلی روی گزینه های ایرانی نظر دارد و ما هم مذاکراتی را با این بازیکن انجام داده ایم. با این حال باید بررسی کنیم که آیا قوانین لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا اجازه استفاده از این بازیکن را به ما می دهد یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که پژمان نوری مشکلی برای همراهی پرسپولیس در رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشد مذاکرات نهایی با وی را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 1522639

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