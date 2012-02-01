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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

از اول اردیبهشت سال 91؛

دفاتر درمانی تأمین‌اجتماعی فاقد شماره ملی اعتبار ندارند

دفاتر درمانی تأمین‌اجتماعی فاقد شماره ملی اعتبار ندارند

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: از تاریخ اول اردیبهشت‌ماه سال آینده، آن دسته از دفاتر درمانی تامین اجتماعی که فاقد شماره ملی باشند، از درجه اعتبار ساقط شده و در هیچ یک از مراکز طرف قرارداد و مراکز درمانی ملکی سازمان قابل پذیرش نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی ، در دفاتر درمانی جدید، بیمه‌شدگان براساس شماره ملی شناسایی می‌شوند و مفهوم شماره سریال از شماره اختصاص‌یافته به هر فرد بیمه‌شده، به شماره اختصاص یافته به هر برگ از دفاتر درمانی تغییرکرده است .

همچنین در تمامی مراکز طرف قرارداد، درج و ارسال شماره سریال جدید به ازای همان برگ دفترچه به صورت کاغذی یا مکانیزه الزامی خواهد بود.

برای تسهیل ورود اطلاعات توسط مراکز طرف قرارداد، شماره سریال هر برگ به صورت بارکد در قسمت بالای همان برگ چاپ شده و مراکز می‌توانند با استفاده از بارکدخوان نسبت به ورود آن شماره اقدام نمایند.

این اقدام به منظور شناسائی دقیق‌تر نسخ و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از دفاتر درمانی و همچنین مقدمات اجرای طرح حذف دفترچه‌های درمانی صورت پذیرفته است.
 

کد مطلب 1522659

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