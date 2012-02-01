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۱۲ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

شیمون پرز عنوان کرد:

هژمونی جهانی هدف تهران / ایران هسته ای اصلی ترین مسئله ماست

هژمونی جهانی هدف تهران / ایران هسته ای اصلی ترین مسئله ماست

رئیس رژیم صهیونیستی ایران را متهم کرد که در صدد است تا با دستیابی به تسلیحات هسته ای به هژمونی منطقه ای و جهانی دست باید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتض، "شیمون پرز" که در کنفرانس بندر هرتزلیا صحبت می کرد، گفت: ایران هسته ای اصلی ترین مسئله ما و جهان در شرایط کنونی است.

وی افزود: این کشور در تلاش است تا با دستیابی به تسلیحات هسته ای به هژمونی منطقه و جهانی دست یابد.

رئیس رژیم صهیونیستی در ادامه اظهارات خصمانه خود خواستار منع از دستیابی ایران به فناوری هسته ای شد.

پرز درادامه سخنان تحریک آمیزش بدون اشاره به زرادخانه تسلیحات آن رژیم افزود: تسلیحات هسته ای نباید به دست ایران بیفتد و این وظیفه بر عهده جامعه جهانی و رهبران جهان آزاد است.

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کد مطلب 1522661

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