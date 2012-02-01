تاکید موافقان اصلاح قانون هدفمندی بر عدم افزایش مبلغ نقدی/ متن طرح اصلاحی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را در دستور کار داشتند که با 121 رای موافق، 25 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر با یک فوریت آن موافقت کردند.

بر اساس این گزارش غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس در طرح تحول اقتصادی گفت: دولت در صدد اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها است و ضرورت دارد اهداف قانونگذار در مرحله دوم به بعد با تاکید و دقت بیشتری پیگیری شود و یارانه ها کاملا هدفمند شود.

وی گفت: در این طرح اصلاح مواد مربوط باز توزیع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها مورد تاکید قرار گرفته بطوریکه تلاش شده مواد 7 و 8 قانون هدفمندی یارانه ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین درخواست شده 50 درصد حاصل از درآمد اصلاح قیمت ها در مرحله دوم برای حمایت از تولید، اشتغال و به ویژه فناوری های پیشرفته در نظر گرفته شود.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: ما در مورد حل مشکل بیکاران طرحی را به تصویب رسانده ایم و دولت تاکید کرد منابع مالی ندارد اما با این طرح می تواند از منابع در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه ها استفاده کند.

حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان در مخالفت با این فوریت گفت: نکاتی که آقای مصباحی مقدم گفتند نکات ارزشمندی است اما باعث نمی شود که طرح ی فوریت برای آن ارائه شود. ارائه این طرح ها فاقد موضوعیت است.

وی ادامه داد: وقتی موضوع این طرح ها را منتفی بدانیم به طریق اولا فوریت آن هم منتفی است.

وی به تفسیر مجلس به بند 12 از قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: ما در آن استفساریه تاکید کردیم که دولت مجاز نیست در ماه های باقیمانده از سال قیمت ها را بیش از 20 درصد افزایش دهد حال در این طرح مجددا صحبت از افزایش یارانه نقدی است این چالش ایجاد می کند و معلوم نیست کدام قانون اجرا شود.

وی گفت: ما هم از این وضعیت رنج می بریم قانون هدفمندی یارانه ها به هر دلیلی به نحو مطلوبی انجام نمی شود اما راه آن اجرای طرح های این شکلی نیست راه حل آن این است که در فضای کارشناسی و با وقت زیاد دولت و مجلس بنشینند و مشخص شود که درد دولت چیست و چرا قانون به این خوبی را آنطور که انتظار است عمل نمی کند اگر مدعی هستیم که دولت و مجلس خدمتگزار مردم هستند پس چرا چالش ایجاد می شود و حرف هایی فی ما بین این دو رد و بدل می شود و نامه نگاری هایی می شود ما هم نگران و منتقدیم اما خواهشم این است با تصویب این طرح بهانه دیگری به دست دولت ندهیم که بگوید خودتان گفتید که قیمت ها را افزایش دهید و از طرف دیگری بگوید خودتان گفتید غیر نقدی پرداخت کنید.

علی ادیانی راد نماینده قائمشهر نیز در موافقت با این فوریت گفت: نکات مثبت و منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در عمل نشان داده شد این طرح کاملا کارشناسی است و برای رفع نقایص قانون به مجلس ارائه شد.

وی گفت: ما بررسی بودجه 91 را پیش رو داریم بهتر است با رای بالا رد پای این طرح را در بودجه 91 قرار دهیم تا قطار هدفمندی یارانه ها در مسیر درست قرار گیرد و حمایت از تولید در جریان کار دولت قرار گیرد.

به گزارش مهر، با رای موافق مجلس به این فوریت بررسی آن به صورت فوری در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

بر اساس این طرح ماده 7 به صورت زیر اصلاح خواهد شد:

"دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها علاوه بر پرداخت مبلغ ماهانه سال 1390 به خانوارها (سرانه ماهانه 45500 تومان) با اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای، بدون افزایش مبلغ نقدی بیشتر، 50 درصد از درآمد حاصل از یارانه ها (سهم خانوارها) را به صورت های ذیل تخصیص دهد:

1- برقراری بیمه بیکاری مطابق قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی

2- تامین هزینه خدمات درمانی، سهم بیماران تا سقف 70 درصد

3- تامین هزینه درمان بیماران خاص و صعب العلاج تا صد در صد

4- تامین بیمه تامین اجتماعی برای نیازمند تا رفع کامل فقر آنان بر اساس خط فقر تعیین شده از سوی دولت

5- تامین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن، به صورت اجاره بها یا هزینه تسهیلات بانکی خرید و یا ساخت مسکن

6- تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده های نیازمند در مقطع کارشناسی

7- تامین وسایل و ابزار کار جهت توانمندسازی خانواده های کم درآمد تا رسیدن به سطح خودکفایی

بر اساس این گزارش ماده 8 نیز به صورت ذیل اصلاح خواهد شد:

دولت مکلف است 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها در مرحله دوم به بعد را به صورت ذیل تخصیص دهد:

1- پرداخت بخشی از هزینه تسهیلات بانکی برای بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و حمل و نقل برای اصلاح ساختار تولید آنها و بهینه سازی مصرف انرژی و اب

2- تامین وجوه اداره شده برای حمایت از تولید و اشتغال، به ویژه تولید فناوری های پیشرفته

3- تامین سرمایه بخش تعاون به نام اعضای خانوارهای نیازمند روستایی و شهری و خانوارهای تحت پوشش حمایتی و زنان فاقد سرپرست

4- پرداخت درصدی از سهم بیمه کارفرما به منظور تشویق، جذب نیروی کار

5- پرداخت بدهی ناشی از جرائم تسهیلات بانکی در مورد تسهیلاتی که اصل آن تا سقف 10 میلیون تومان بوده است.

ضمنا بندهای الف تا ح ماده 8 به قوت خود باقی خواهد ماند.

طراحان این طرح در این طرح یادآور شدند ماده 11 قانون هدفمندی یارانه ها در صورت تصویب این طرح حذف خواهد شد.