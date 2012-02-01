دلسوزان نظام روانه مجلس شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله مطلبی روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان استان گلستان ضمن تاکید بر امانتداری و دیانت از آرای مردم در انتخابات مجلس نهم افزود: ستاد انتخابات کشور چهار شعار محوری را در دستور کار خود قرار داده که شامل مشارکت حداکثری مردم، قانونمداری، عدالت محوری و امانتداری است و برای تحقق این شعارها وزارت کشور و ستاد انتخابات ساز و کارها و تمهیدات لازم را اندیشیده است.

وی گفت: همه مسئولان و دست اندرکاران انتخابات در نظام اسلامی وظیفه دارند تا بستر مناسب را جهت حضور حداکثری مردم همراه با آرامش و امنیت و قانونمداری فراهم سازند.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان در این دیدار گفت: مسئله انتخابات و مجلس به تعبییر حضرت امام (ره) در رأس همه امور است و نمایندگانی که به مجلس می روند باید مثل مدرس باشند زیرا هر چه مجلس قوی تر باشد به صلاح مملکت و نظام است.

علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات گلستان نیز گزارش کاملی از فعالیتهای ستاد را بیان و بر عزم و قاطعیت ستاد انتخابات استان در پیشبرد و اجرای استراتژی مقام معظم رهبری در انتخابات تأکید کرد.