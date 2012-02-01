استرسی برای بازی با استقلال ندارم/ پرسپولیس تمام عیار را فصل بعد خواهید دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در نشست معرفی سایت جدید باشگاه پرسپولیس که ظهر امروز چهارشنبه انجام شد ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرتال باشگاه از امروز به شکل رسمی‌تر فعالیت خود را آغاز می‌کند که بسیار گسترده بوده و خدمات بسیاری به هواداران می‌دهد و آنها می توانند با این سایت زندگی کنند. با توجه به اینکه این سایت به سایت‌های مطرح دنیا لینک خواهد شد قطعاً ارتباط جهانی پیدا خواهد کرد.

وی در مورد وضعیت پولادی هم تاکید کرد: ما در نشستی که با این بازیکن داشتیم به او گفتیم بازیکن باید به مربی و باشگاه احترام بگذارد. برای ما فرقی بین دو باشگاه وجود ندارد. وقتی پولادی نتوانید احترام سرمربی عزیز و مدیران تیم مس را حس کند پس احترام ما را هم حفظ نخواهد کرد. ما حق را به مس می دهیم و موضع‌مان این است که پولادی از مسی‌ها عذرخواهی کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص شهرآورد تهران اظهار داشت: فکرم مشغول است ولی فعلاً استرسی ندارم. از روزی که به فوتبال آمدم هیچوقت به استادیوم نرفتم ولی فردا شاید بروم.

وی تصریح کرد: تیم ما انصافاً بهتر از قبل شده است. من در دربی قبلی استرس داشتم اما امروز این گونه نیستم اگر فضا و حاشیه ها اجازه بدهند و ما هم خوب بازی کنیم چیزی از حریف کم نداریم و امیدوارم بازیکنان اسیر جوسازی و حاشیه‌ها نشوند تا بتوانیم بازی قدرتمندانه‌ای را ارایه دهیم زیرا از لحاظ فوتبالی مشکلی نداریم.

رویانیان در مورد داور شهرآورد هم تصریح کرد: داوران ما همه خوبند فقط اگر تحت تاثیر قرار نگیرند که امیدوارم در بازی فردا هم عدالت در زمین فوتبال اجرایی شود.

وی با تاکید بر اینکه تا امروز هواداران بی شماری به عضویت سایت باشگاه درآمدند، اضافه کرد: از امروز تا 22 بهمن ماه هم فرصت دارند در این سایت ثبت نام کنند تا از جوایز بسیار نفیس ما بهره مند شوند. ما می خواهیم در مرحله نخست تعداد اعضایی که به ما می پیوندند بین دو سه میلیون نفر باشند که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطرنشاش کرد:‌ سال آینده پرسپولیس همان پرسپولیسی می‌شود که هواداران می‌خواهند. ما گفتیم تیم کهکشانی است و وقتی باختیم گفتم باختشان هم کهکشانی بود. کهکشانی‌ها هم می‌بازند آن هم به شکل کهکشانی. تیم کهکشانی لیگ هم که امروز استقلال است در نیم فصل دوم دو باخت دارد. من با اطمینان کامل می گویم پرسپولیس تیمی مستعد است و فصل آینده کهکشانی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ما هم خوب پاداش می‌دهیم و هم خوب جریمه می کنیم ادامه داد: برای این بازی هم پاداش ویژه‌ای در نظر گرفتیم.

رویانیان از جلسه با دنیزلی در خصوص دربی خبر داد و تصریح کرد: من با سرمربی تیم صحبت کردم و ایشان گفتند مشکلی از نظر فنی برای این بازی ندارند.

وی خطاب به هواداران اظهار داشت:‌ پرسپولیس ما خیلی بزرگ است و هر کس حرفی در این خصوص دارد اما من می گویم ما بیشترین طرفدار را در کشور داریم. پرسپولیس بزرگ است و بزرگتر خواهد شد و قطعاً برای فصل آینده تیمی مقتدر، توانمند و حرفه‌ای خواهیم ساخت که تیمی تمام عیار و منحصر به فرد شود. الان هم چیزی کم نداریم و تیم به اقتدار گذشته بازگشته است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: انقلاب، نظام و مملکت برای شما جوانان است و امیدوارم فردا با شور، عشق، نشاط و انضباط حضور گسترده‌ای در دربی داشته و بتوانند از تیم برای رسیدن به پیروزی حمایت کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 روز پنجشنبه 13 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.