به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه مراسم گلبانگ انقلاب اسلامی ایران که صبح روز چهارشنبه در دبستان رفاه (محل استقرار امام خمینی (ره) در سال 1357 پس از بازگشت به ایران) در جمع خبرنگاران با اعلام انتصاب "هژبری" به عنوان معاون پرورشی و فرهنگی این وزارتخانه، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره چگونگی تغییر در ساختار معاونت پرورشی گفت: قانون برنامه پنج ساله پنجم ماده 57 در تبصره سه عنوان شده در موارد خاص و به درخواست وزارتخانه، هئیت وزیران می تواند ماده 29 مدیریت خدمات کشوری که در آن عنوان شده هر وزیری پنج معاون داشته باشد را تغییر دهد و معاونتی جدید اضافه کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون وزیر رفاه هشت معاونت و وزارت امور خارجه 6 معاونت دارد، افزود: تعداد معاونتهای آموزش و پرورش نیز طبق این قانون به 6 مورد افزایش پیدا کرد؛ همچنین براساس ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری شورای عالی اداری می تواند درون وزارتخانه ای را اصلاح و ادغام کند، بنابراین در این شورا تصویب شد که معاونت پرورشی و تربیت بدنی ما به دو معاونت تبدیل شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: معاونت پرورشی به معاونت پرورشی و فرهنگی تبدیل شد چرا که ما در زمینه فرهنگ و جنگ نرم و امر به معروف و نهی از منکر را در این معاونت نداشتیم و همچنین بحث عفاف و حجاب را نیز در آن دنبال می کنیم.

8 اداره کل خواهیم داشت

حاجی بابایی در ادامه پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: نکته دیگر اینکه معاونت پرورشی و تربیت بدنی سه اداره کل داشت که شامل تربیت بدنی ، مشاوره و امور تربیتی، قرآن و عترت و نماز و تربیت بدنی و سلامت بود که در ساختار جدید معاونت پرورشی و فرهنگی با سه اداره کل قبلی به علاوه اداره کل فرهنگی و هنری کار خود را دنبال می کند و معاونت تربیت بدنی نیز با سه اداره کل جدید "تربیت بدنی، مراقبت از دانش آموزان و اداره کل سلامت" فعالیت جدید خود را آغاز می کند.

وی اضافه کرد: در واقع تاکنون معاونت پرورشی و تربیت بدنی چهار اداره کل داشت که هم اکنون به هشت اداره تبدیل شد؛ بعنی ساختار را دو برابر کردیم؛ یکی از مواردی که به ما اشکال می گرفتند این بود که حجم فعالیتی که برای این معاونت تعریف شده بود بدلیل گستردگی پاسخگو نبود ولی هم اکنون ظرفیت ها با این روش بالا رفته است.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: یکی دیگر از نکات مهمی که تاکنون درباره آن کار نشده است و در معاونت جدید اضافه شد موضوع محتوا است اینکه معاونت پرورشی باید بررسی کند که موضوع پرورشی در محتوای کتابهای درسی وجود دارد یا خیر؛ البته با این اقدام حجم کار معاونت پرورشی افزوده شد اما دیگر این معاونت تعریف دارد.

حاجی بابایی در پاسخ به پرسش دیگر مهر که چرا در سال گذشته که ساختار این معاونت را شخصا تعریف کردید، همین ساختار را مستقر نکردید تا مجبور به تغییر آن شوید، گفت: آن زمان این مجوزها را نگرفته بودیم و قانون مدیریت قبلی عنوان می کرد که می توانیم تنها پنج معاونت داشته باشیم.

دلایل انتصاب هژبری در معاونت پرورشی

وی درباره ملاک های انتصاب "هژبری" برای این معاونت نیز افزود: وی در گذشته معاونت پرورشی بوده و سالها مسئول آموزش و پرورش یکی ازمناطق و سپس رئیس آموزش و پرورش بوده است. هژبری مدیرکل قرآنی و دینی است و در این زمینه موفق است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در طول مدتی هم که در این وزارتخانه بوده اند و از وی استفاده کردیم موفق بوده و در مجموع جمع بندی ما این شد که ااین مسئولیت را برعهده گیرد.

حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش که این انتقاد وارد است که هژبری در طول یک سال سه معاونت غیردولتی، سپس استثنایی و هم اکنون پرورشی را به عهده گرفته گفت: اشکالی ندارد؛ من این موضوع را عیب نمی دانم و حتی این حسن است.

تغییر مدیران را حسن می دانم

وی درباره اینکه چگونه با این تغییرها مدیران به برنامه ریزی مناسب می رسند، نیز گفت: امروز برنامه ریزی ها به شخص وابسته نیست چرا که آموزش و پرورش سند تحول بنیادین را دنبال می کند و برنامه ها کاملا مشخص است و به طور مثال در حفظ قرآن اگر معاونتی برود و دیگری بیاید مشکلی ایجاد نمی شود و کار ادامه پیدا می کند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: من اعتقادم در مدیریت بر این است و از این پس هم این گونه خواهد بود که ممکن است مدیری حذف و دیگری ارتقا یابد و حتی جابه جا شود و بنده در انتصاب مدیران می گویم که ممکن است در 6 ماه دیگر به این نتیجه برسم که وی موفق نبوده و باید تغییر یابد؛ به عقیه بنده این حسن است و من از سخن دیگران درباره تغییرها و جابه جایی ها نگرانی ندارم.

32 سال معاونت پرورشی با 2 سال اخیر قابل مقایسه نیست

حاجی بابایی با اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته قدم کاری بزرگی در معاونت پرورشی برداشته شده گفت: تعداد مشاوران مدارس از 10 هزار به 23 هزار نفر رسید، مربی ورزش از 10 هزار به 29 هزار، مربی پرورشی از 46 هزار به 59 هزار، اردوهای راهیان نور از 25 هزار به یک میلیون نفر، مدارس قران از 670 مورد به 10 هزار مدرسه رسید و علاوه بر اینها کارهای بسیار وسیع همچون حفظ قرآن انجام شده است.

وی تاکید کرد: ما تمام توانمان را برای پرورشی به کار گرفته ایم و به آقای هژبری نیز عنوان کرده ام و برنامه های فراوانی را برای آن تعیین کرده ام بنابراین کسی که در این معاونت قرار می گیرد باید شب و روز بدود.

وزیر آموزش و پرورش درباره اینکه چه میزان از قانون احیا اجرا شده است، گفت: من خودم طرح احیای این معاونت را نوشته ام و به عنوان طراح هم خودم در این باره صحبت کرده ام، اما آنچه که ما در آن روز فکر می کردیم با کارهایی که هم اکنون انجام داده ایم قابل مقایسه نیست، باید انصاف به خرج داده شود و ارزیابی ما این هست که خیلی موفق بوده ایم.

حاجی بابایی ادامه داد: 32 سال گذشته معاونت پرورشی را یک طرف بگذارید و این دو سال را نیز یک طرف و آن را مقایسه کنید؛ واقعا کار شده است.

حل مشکل سنوات ارفاقی معلمان استثنایی

وی درباره استخدام پنج هزار مربی قرآن نیز گفت: هم اکنون این افراد به شکل کار معین در حال فعالیت هستند و گفتیم کسانی را در استانها انتخاب کنند که در زمینه قرآنی برجسته باشند.

وزیر آموزش و پرورش درباره "سنوات ارفاقی کارکنان آموزش و پرورش استثنایی که نزدیک به دو سال است به این کارکنان تعلق نمی گیرد"، نیز گفت: این مشکل حل شد، دو روز گذشته این موضوع را در شورای توسعه مطرح کردیم و سپس در کمیسیون دولت بررسی و تصویب شد و قرار است براساس هر پنج سال سوابقشان را 6 سال محاسبه کنیم و سپس ابلاغ می کنیم.

اول راهنمایی ها امسال مردود نمی شوند

حاجی بابایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تکلیف دانش آموزان پایه اول راهنمایی که در سال تحصیلی جاری مردود می شوند، در نظام جدید آموزشی چیست با توجه به اینکه در سال تحصیلی آینده این پایه حذف می شود، افزود: راهکارهای این موضوع روز گذشته در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شد و با دانش آموزان بازمانده به تحصیل در این پایه همچون دانش آموزان دوم یا سوم دبیرستان برخورد می شود.