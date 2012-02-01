به گزارش خبرگزاری مهر، سید باقر فاطمی نسب گفت: به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، ورزشکاران، دست اندرکاران فدراسیون و هیئت های استانی ضمن حضور فعال و پویا در برنامه های دهه فجر، در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن شرکت خواهند کرد.



وی در ادامه از حضور ورزشکاران و دست اندرکاران فدراسیون و هیئت های استانی در گلزار شهدا و دلجویی از خانواده معزز شهدا در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این اقدام در راستای گرامیداشت جانفشانی های شهدای انقلاب صورت خواهد گرفت.



رئیس فدراسیون بیماران خاص با اشاره به برنامه های ورزشی هیئت های ورزشی بیماران خاص در طول ایام دهه مبارک فجر افزود: دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشوری دارت تالاسمی ماژور آقایان در جوار حرم ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. ضمن اینکه مسابقات شنای قهرمانی کشوری هموفیلی آقایان، مسابقات قهرمانی کشوری شنای پیوند اعضای آقایان، مسابقات قهرمانی کشوری تنیس روی میز پیوند اعضای بانوان و مسابقات قهرمانی کشوری تنیس روی میز پیوند اعضای آقایان نیز در بهمن ماه انجام خواهد شد.



وی با اشاره به حضور تعدادی از ورزشکاران ملی و کارکنان فدراسیون در حرم مطهر امام خمینی (ره) در یکی از روزهای دهه پیروزی انقلاب، اظهارداشت : برای آشنایی بیشتر ورزشکاران و مخاطبان رشته های بیماران خاص، بیانات و دیدگاه های امام خمینی (ره) بینانگذار جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را در طول دهه فجر در وب سایت رسمی فدراسیون درج خواهیم کرد.

