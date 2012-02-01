پایان ظلمت با طلوع مردی از تبار نور/ امام آمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاهی شب به سپیدی گرایید و مردی از تبار نور و روشنایی بر شام تاریک خسته دلان نوید روشنایی به ارمغان آورد.

او آمد تا ضمیر پاک انسانهایی را که در چنگال ظلم و ستم اسیر بودند رهایی بخشد و جلوه های الهی را در این سرزمین خدایی تجلی بخشد.

دوازدهم بهمن ماه 1357 یادآور برگ زرینی از تاریخ این آب و خاک است، پایان تاریکی و ظلمت و طلوع مردی از تبار نور و روشنی، امام آمد، او آمد و امید دلهای بیقرار شد.

کوی و برزن، پیر و جوان یکپارچه در تکاپوی ورود مردی از جنس مهربانی اند، هواپیمای حامل امام (ره) در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و آفتاب مهربانی بر مام میهن طنین انداز شد.

هلیکوپتر امام خمینی(ره) در میان شور و هیاهوی جوانان ایران زمین همچون دری در صدف تا بهشت زهرا همراهی شد، لحظه ها لحظه های بیقراری و نشاط بود، دیدار یار محقق شد و آرزوها دست یافتنی ...

بهشت زهرا میعادگاه یاران بود و امام(ره) در نخستین نطقی تاریخی خود پس از ورود نوید ساختن ایرانی آباد به پشتوانه ملت را به گوش جهانیان رساند.

طلیعه فجر آغاز شد و به فاصله 10 روز از ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فجرآفرینان پیروزی شکوهمند انقلاب را رقم زدند. طومار 2500 ساله استبداد سیاه از تاریخ ایران اسلامی رخت بر بست و سحرگاه آزادی و استقلال در ایران زمین طلوع کرد.

سلام بر امام... سلام بر فجرآفرینان...

و گرامی باد سالروز ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی..

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سیده مریم اجاق

