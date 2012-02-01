47 برنامه شاخص ویژه بانوان در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این برنامه ها در کمیته های استانی و شهرستانی پیش بینی شده اند که از 12 تا 22 بهمن به طور مشترک با دستگاههای حاضر در کمیته و فرمانداریهای استان به اجرا در می آیند.



وی افزود: به مناسبت 17 بهمن که به نام روز "انقلاب اسلامی و رسالت و منزلت زن مسلمان" نامگذاری شده، همایشهای ویژه ای تا 19 بهمن در سراسر فرمانداریهای استان مختص بانوان برگزار می شود.



مهدوی یادآور شد: همایشهای "تجلی وحدت بانوان فجر آفرین" و "زنان حماسه آفرین فجر انقلاب" از برنامه های شاخصی است که به ترتیب در 17 و 19 بهمن ماه در محل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان برگزار می شود.



وی اضافه کرد: برگزاری یک مسابقه ورزشی در هر یک از روزهای این ایام از دیگر برنامه های ویژه بانوان است که اداره کل ورزش استان با نام "جشنواره حورا" اجرا می کند.



مهدوی گفت: حضور جوانان، زنان، خانواده شهدا، بسیجیان، نخبگان، دانشجویان، دانش آموزان و سایر اقشار در این نشستها و همایشها مورد انتظار است.