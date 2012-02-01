پرفروشترین های بازار رایانه و تلفن همراه هوشمند/ اپل در صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحلیلی "کانالیز" با انتشار نتایج بررسیهای خود در سه ماهه چهارم سال 2011 در بازار ICT نشان داد که اپل برای اولین بار توانست به فروشی بیش از فروش Hp دست یابد و به شماره 1 بازار جهانی رایانه تبدیل شود. درحقیقت، "کانالیز" معتقد است همانطور که زمانی برای "نت بوکها" (مینی نوک بوک) اتفاق افتاد، تبلتها نیز باید در دنیای رقابت با رایانه های شخصی (رومیزی و قابل حمل) وارد شود.

به همین علت، نه تنها رایانه های شخصی و نت بوکها بلکه تبلتها را هم در طبقه بندی خود بررسی کرده است.

این درحالی است که از نظر موسسه "گارتنر"، تبلتها همچنان در نیمه راه میان تلفنهای همراه هوشمند و رایانه های شخصی قرار دارند.

برپایه این بررسیها، از 120 میلیون رایانه ای که در سه ماه پایانی سال گذشته به فروش رفته اند اپل با فروش 15 میلیون "آی- پد" و 5 میلیون "مک" توانست 17 درصد از این بازار را به خود اختصاص دهد.

این درحالی است که "اچ. پی" که شماره 1 سنتی در تولید و فروش رایانه های شخصی است با فروش 14.7 میلیون رایانه و در اختیار گرفتن 12.7 درصد از بازار به سکوی دوم تنزل کرد.

در ادامه، "لینوو" با 12.9 میلیون، دل با 11.6 میلیون، ایسر با 9.8 میلیون و ایسوس با 6.2 میلیون به ترتیب در سکوهای سوم تا ششم ایستادند.

به نظر می رسد که در حال حاضر موفقیت فروش تبلتها وضعیت سلامت بازار رایانه را نشان می دهد. به طوریکه بخش تبلتها تا پایان سال 2011 یک رشد 16 درصدی را به ثبت رسانده است و "پدها" توانسته اند به خاطر وجود "آی- پد 2" و محصولاتی جدیدی چون "کیندل فایر" و "نوک تبلت" محصول Barnes & Noble در مجموع 22 درصد از فروش سه ماهه چهارم سال گذشته را به خود اختصاص دهند.

از نظر رقبای مستقیم اپل، این شرکت یک تهدید جدی به شمار می رود. درحقیقت شرکتهای ایسر، دل و "اچ. پی" از ماه آگوست گذشته به دلیل رشد اپل، رقم خود را در بازار از دست داده اند.

"کانالیز" همچنین پیش بینی کرده است که با ورود "اولترابوکها" یا "نوت بوکهای فوق باریک" از نیمه دوم سال 2012 به ویژه، به خاطر 2 دلیل اصلی قیمت پایین و خانواده جدید پردازشگرهای اینتل که در این محصولات به کار گرفته خواهند شد بازار رایانه ها با رونق بیشتری مواجه می شود.

جدول فروش بازار رایانه در سه ماهه چهارم سال 2011- بررسی "کانالیز"

تولیدکننده فروش در سه ماهه چهارم 2011 اپل 20 میلیون (15 میلیون آی- پد+ 5 میلیون مک) hp 14.7 لینوو 12.9 دل 11.6 ایسر 9.8 ایسوس 6.2

موفقیت اپل و سامسونگ در بازار تلفنهای همراه هوشمند

موسسه "کانالیز" در ادامه تحقیقات خود نشان داد موفقیت اپل و سامسونگ در سه ماهه پایانی سال گذشته به روشی منفی در نتایج به دست آمده توسط HTC، LG، Huawei و ZTE تاثیر گذاشته است.

نتایج بررسیهای "کانالیز" خبر از موفقیت بی سابقه "آی- فن4S" می دهد به طوریکه شرکت کوپرتینو تنها در مدت سه ماهه آخر سال 2011 توانست 37 میلیون دستگاه بفروشند.

آخرین رکورد فروش پیش از این، متعلق به نوکیا بود که در سه ماهه چهارم سال 2010 توانست 28.3 میلیون تلفن همراه به فروش برساند.

همچنین رکورد اپل در سه ماهه چهارم سال 2011 از کل تلفنهای همراه هوشمندی (برابر با 35.5 میلیون) که در 4 سال قبل فروخته شده اند بیشتر است.

مقایسه هایی که "کانالیز" انجام داده است چشم انداز جالب توجهی درباره ابعاد رشد ثابت بخش تلفن همراه هوشمند در سطح جهانی ارائه می کنند، اما جالب ترین بخش این گزارش مربوط به نتایجی است که سامسونگ در این بازار به دست آورده است.

اپل و سامسونگ از ماههای قبل برای تبدیل شدن به مهمترین سازنده بخش تلفنهای همراه هوشمند در مقیاس سالانه با یکدیگر رقابت می کنند. به طوریکه در مطالعات گذشته ای که توسط موسسات دیگری چون iSuppli و Strategy Analytics انجام شده است مبارزه میان این دو شرکت را در این بازار نشان می دهند.

شرکت کره ای با 30 درصد رشد در بازار تلفنهای همراه هوشمند، افزایش 76 درصدی در سود به دست آمده و کسب درآمدی معادل 42.1 میلیارد دلار سه ماهه چهارم سال قبل را به پایان رساند.

همچنین، کانالیز خاطر نشان کرده است که عرضه تلفنهای همراه هوشمند سری "لومیا" که برپایه سیستم عامل ویندوز فن هستند برای نوکیا یک خیز مهم به شمار می رود اما برای حل بازده منفی این شرکت فنلاندی به محصولات و مدلهای بیشتری نیاز است.

برپایه گزارش این موسسه تحلیلگر، نوکیا 19.6 میلیون تلفن همراه هوشمند فروخته که از تعداد 1 میلیون مربوط به فروش "لومیا" بوده است.

این بدان معنی است که علیرغم افت 21 درصدی نوکیا در سال 2010 (معادل 16.6 میلیارد دلار)، این شرکت در سه ماهه آخر سال 2011 توانست 13.2 میلیارد دلار عایدی داشته باشد.