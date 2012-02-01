پرفروشترین های بازار رایانه و تلفن همراه هوشمند/ اپل در صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه تحلیلی "کانالیز" با انتشار نتایج بررسیهای خود در سه ماهه چهارم سال 2011 در بازار ICT نشان داد که اپل برای اولین بار توانست به فروشی بیش از فروش Hp دست یابد و به شماره 1 بازار جهانی رایانه تبدیل شود. درحقیقت، "کانالیز" معتقد است همانطور که زمانی برای "نت بوکها" (مینی نوک بوک) اتفاق افتاد، تبلتها نیز باید در دنیای رقابت با رایانه های شخصی (رومیزی و قابل حمل) وارد شود.
به همین علت، نه تنها رایانه های شخصی و نت بوکها بلکه تبلتها را هم در طبقه بندی خود بررسی کرده است.
این درحالی است که از نظر موسسه "گارتنر"، تبلتها همچنان در نیمه راه میان تلفنهای همراه هوشمند و رایانه های شخصی قرار دارند.
برپایه این بررسیها، از 120 میلیون رایانه ای که در سه ماه پایانی سال گذشته به فروش رفته اند اپل با فروش 15 میلیون "آی- پد" و 5 میلیون "مک" توانست 17 درصد از این بازار را به خود اختصاص دهد.
این درحالی است که "اچ. پی" که شماره 1 سنتی در تولید و فروش رایانه های شخصی است با فروش 14.7 میلیون رایانه و در اختیار گرفتن 12.7 درصد از بازار به سکوی دوم تنزل کرد.
در ادامه، "لینوو" با 12.9 میلیون، دل با 11.6 میلیون، ایسر با 9.8 میلیون و ایسوس با 6.2 میلیون به ترتیب در سکوهای سوم تا ششم ایستادند.
به نظر می رسد که در حال حاضر موفقیت فروش تبلتها وضعیت سلامت بازار رایانه را نشان می دهد. به طوریکه بخش تبلتها تا پایان سال 2011 یک رشد 16 درصدی را به ثبت رسانده است و "پدها" توانسته اند به خاطر وجود "آی- پد 2" و محصولاتی جدیدی چون "کیندل فایر" و "نوک تبلت" محصول Barnes & Noble در مجموع 22 درصد از فروش سه ماهه چهارم سال گذشته را به خود اختصاص دهند.
از نظر رقبای مستقیم اپل، این شرکت یک تهدید جدی به شمار می رود. درحقیقت شرکتهای ایسر، دل و "اچ. پی" از ماه آگوست گذشته به دلیل رشد اپل، رقم خود را در بازار از دست داده اند.
"کانالیز" همچنین پیش بینی کرده است که با ورود "اولترابوکها" یا "نوت بوکهای فوق باریک" از نیمه دوم سال 2012 به ویژه، به خاطر 2 دلیل اصلی قیمت پایین و خانواده جدید پردازشگرهای اینتل که در این محصولات به کار گرفته خواهند شد بازار رایانه ها با رونق بیشتری مواجه می شود.
|تولیدکننده
|فروش در سه ماهه چهارم 2011
|اپل
|20 میلیون (15 میلیون آی- پد+ 5 میلیون مک)
|hp
|14.7
|لینوو
|12.9
|دل
|11.6
|ایسر
|9.8
|ایسوس
|6.2
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